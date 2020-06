per Mail teilen

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim muss in den beiden letzten Saisonspielen auf Abwehrspieler Michael Schultz verzichten. Die Hintergründe sind brisant.

Waldhof-Profi Michael Schultz steht für die Partien am Mittwoch bei Eintracht Braunschweig und am Samstag gegen den FSV Zwickau nicht zur Verfügung, um einen Vereinswechsel nicht aufs Spiel zu setzen. Das berichtete am Dienstag die "Rheinpfalz". "Als Sportler tut mir diese Entscheidung weh, aber ich möchte nicht riskieren, mich zu verletzen und damit meine Vertragsunterschrift bei einem neuen Klub zu gefährden", sagte Schultz.

Dauer 3:32 min Waldhof Mannheim - Preußen Münster 0:0 Durch ein mageres 0:0 schwinden die Aufstiegschancen von Waldhof Mannheim immer weiter.

Michael Schultz wird Waldhof Mannheim nach der Saison verlassen

Der 27-Jährige wird die Mannheimer nach der laufenden Spielzeit verlassen, Angebote von Zweitligisten liegen dem Leistungsträger der Waldhöfer vor. Weil die Drittliga-Saison durch die Corona-Pandemie bis in den Juli ausgedehnt wurde, das Vertragsverhältnis aber am 30. Juni endet, entschloss sich Schultz, nicht mehr für den SVW aufzulaufen.

Zwölf Spielerverträge laufen bei Waldhof zum Saisonende aus

Auch Ergänzungsspieler Jonas Weik, der bereits einen Vertrag beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf unterschrieben hat, steht den Waldhöfern nicht mehr zur Verfügung. Insgesamt laufen zwölf Spielerverträge aus, darunter auch die von Leistungsträgern wie Korte, Maurice Deville oder Valmir Sulejmani, der vor einer Rückkehr zu Hannover 96 stehen soll. Zudem ist die Zukunft von Coach Trares weiterhin ungeklärt.

Die Mannheimer haben zwei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und damit nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg.