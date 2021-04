Ein Fehlschuss von Rafael Garcia kostete Waldhof Mannheim beim MSV Duisburg zwei Punkte. Beim Stand von 1:1 vergab Garcia in der 90. Minute einen Strafstoß für die Gäste, die sich mit einem Punkt zufrieden geben mussten.

Die Anfangsphase der Partie hatte es in sich. Duisburgs Moritz Stoppelkamp setzte einen Freistoß knapp über das Mannheimer Tor (2.), auf der anderen Seite wurde erst ein Schuss von Joseph Boyamba geblockt (3.) und nach der anschließenden Ecke scheiterte Jesper Verlaat per Volley an MSV-Keeper Leo Weinkauf (4.). Besonders gefährlich wurde es nach knapp zehn Minuten: Moritz Stoppelkamp zog aus halblinker Position ab, Waldhof-Torhüter Timo Königsmann wehrte den Ball gegen die Beine von Verteidiger Marcel Seegert ab und von dort aus trudelte der Ball an den Pfosten. Eine kuriose Szene, die ohne Folgen für das Team von Trainer Patrick Glöckner blieb.

Martinovic legt vor, Stoppelkamp gleicht aus

In der 20. Minute ging Mannheim in Führung. Nach einem technischen Fehler von Wilson Kamavuaka schnappte sich Arianit Ferati den Ball, steckte genau im richtigen Moment auf Dominik Martinovic durch, der flach ins linke Eck abschloss - das 1:0 für Mannheim. Doch die Führung hielt nicht lange. Der überragende Moritz Stoppelkamp wurde auf der linken Seite optimal bedient und lupfte den Ball aus vollem Lauf sehenswert über Königsmann hinweg ins Tor - 1:1 (24.). Dominik Schmidt, Connor Krempicki, Aziz Bouhaddouz und Marlon Frey hatten noch weitere gute Torchancen für Duisburg, es blieb aber beim 1:1 zur Pause.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hielten beide Mannschaften das Tempo hoch, Chancen gab es aber nicht mehr ganz so viele wie in den ersten 45 Minuten. Die bis dahin beste Möglichkeit der zweiten Hälfte hatte Dominik Schmidt nach rund 65 Minuten, Timo Königsmann parierte den Kopfball mit einem starken Reflex auf der Linie.

Garcia vergibt vom Punkt

Ansonsten war vor der Toren kaum mehr was los - bis zur 89. Minute. Ferati spielte Martinovic wunderbar frei, der beim Abschluss von MSV-Verteidiger Schmidt gefoult wurde. Schiedsrichter Franz Bokop zeigte auf den Elfmeterpunkt und zudem Gelb-Rot für den bereits verwarnten Dominik Schmidt. Rafael Garcia trat an und schoss den Ball zu unplatziert in die von ihm aus gesehen linke Ecke, Weinkauf parierte und entschärfte sogar noch den Nachschuss von Martinovic (90.). Damit blieb es beim 1:1 zwischen dem MSV Duisburg und Waldhof Mannheim.