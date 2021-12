Waldhof Mannheim punktet nach glücklichem Last-Minute-Treffer

per Mail teilen

Mit einem Last-Minute-Treffer hat sich Waldhof Mannheim gegen den SV Wehen Wiesbaden doch noch einen Punkt gesichert. Allerdings ging dem Ausgleich ein Foul voraus.

Am Ende war es ein Eigentor von Wehens Torwart Arthur Lyska, dass Waldhof Mannheim das späte 1:1 und damit einen glücklichen Punkt bescherte.Bis dahin bissen sich die Kurpfälzer lange die Zähne an der Defensive der Gäste aus.

Nach einer Schweigeminute für den am Freitag verstorbenen Horst Eckel wollte Waldhof Mannheim zeigen, warum die Kurpfälzer Ambitionen auf Platz zwei haben. Dennoch galt es erst einmal, einen Schock zu verarbeiten. Denn Maximilian Thiel versenkte nach nicht einmal zwei Minuten einen Freistoß aus etwa 25 Metern im Tor der Mannheimer. Waldhof Keeper Timo Königsmann reagierte nicht einmal.

Waldhof Mannheim lange zu unpräzise

Der frühe Gegentreffer war eine schwere Hypothek. Denn Wiesbaden - ohnehin mit einer Viererkette und einem Fünfer-Mittelfeld angetreten - stellte die Räume zu und ließ die Mannheimer anrennen. Die fanden lange Zeit kein Mittel gegen das dicht gestaffelte Mittelfeld. Fast folgerichtig, dass die einzige Waldhof-Chance in der ersten Halbzeit aus einem Standard resultierte. Weil Marcel Seegert mit seinem Kopfball jedoch am sensationell reagierenden Wehen-Torwart Arthur Lyska scheiterte (19.) und Amin Farouk Waldhof Keeper Königsmann auf der anderen Seite nicht ein weiteres Mal überwinden konnte (23. und 25.), ging es mit dem 0:1 Rückstand in die Pause.

Nach der Pause versuchte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner mehr Schwung ins Mannheimer Spiel zu bringen. Doch weder Adrien Lebeau und noch Marcel Gottschling, der Marcel Costly nach etwa einer Stunden von seinen Abwehr-Aufgaben entlasten sollte, brachten entscheidende Impulse. Denn trotz vieler guter Ansätze fehlte den Mannheimern im entscheidenden Moment die Präzision - wie beim Pfostenschuss von Hamza Saghiri (69.). Und als Joseph Boyamba den Abpraller verwerten wollte, stand er im Abseits.

Umstrittener Ausgleich für Waldhof Mannheim

In der Schlussphase warf Waldhof Mannheim noch einmal alles nach vorne. Lange jedoch, ohne zu klaren Chancen zu kommen. Am Ende war es ein Eigentor, dass Mannheim doch noch den Ausgleich bescherte. Allerdings hatte Jesper Verlaat Wehens Keeper Lyska behindert, von dessen Faust der Ball anschließend ins Tor trudelte. Gäbe es in der 3. Liga einen Videobeweis, wäre das Tor wohl aberkannt worden.

Mit dem 1:1 hat Waldhof Mannheim die Rückkehr auf Platz zwei zwar verpasst und hat mit nun 31 Punkten einen Zähler Rückstand auf Eintracht Braunschweig. Angesichts des Spielverlaufs waren die Kurpfälzer mit dem "Punkt der Moral (Patrick Glöckner) jedoch zufrieden.