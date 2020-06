Die Aufstiegschancen für Waldhof Mannheim werden nach dem 0:0 im Carl-Benz-Stadion gegen Preußen Münster immer kleiner.

Für den Waldhof ging es in der 3. Liga gegen die in der Abstiegszone stehende Münsteraner darum, die Chance auf den Aufstieg weiterhin am Leben zu halten. Und das es um etwas geht, merkte man den Gastgebern auch direkt an.

Mannheim übernahm sofort die Kontrolle und war tonangebend, biss sich an der Defensive der Gäste aber die Zähne aus. Diese ließen wenig zu und wenn die Gastgeber mal vors Tor kamen, fehlte die Präzision. Da auch Preußen Münster seine wenigen Kontermöglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielte, ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Dauer 0:30 min Benjamin Sachs "Solange das Fünckchen da ist, glauben wir dran" Benjamin Sachs: "Solange das Fünckchen da ist, glauben wir dran."

Knaller nach der Pause

Nach der Pause versuchte es der Waldhof dann mit Gewalt. Marco Schuster hielt aus über 20 Metern einfach mal drauf, doch sein Gewaltschuss knallte nur an die Oberkante der Latte. Münsters Keeper Maximilian Schulze-Niehues hätte keine Chance gehabt. Als ob dies die Gäste gereizt hätte, legte Maurice Litka nach. Doch auch sein Schuss von der Strafraumkante traf nur das Aluminium. Den Abpraller vom rechten Pfosten konnte keiner verwerten und so blieb es beim 0:0.

Dauer 3:32 min Waldhof Mannheim - Preußen Münster 0:0 Durch ein mageres 0:0 schwinden die Aufstiegschancen von Waldhof Mannheim immer weiter.

Die Mannheimer kamen zwar auch in der Folgezeit zu einigen Chancen, aber etwas Zählbares bekamen sie nicht zu Wege. Mit zunehmender Spielzeit machte sich bei den Waldhöfern aber ein Kräfteverschleiß bemerkbar, so dass die Gäste die Begegnung zunächst ausgeglichen gestalten konnten, ehe sie in der Schlussphase dem 1:0 sogar näher waren. Es blieb letztendlich beim 0:0 und die Aufstiegsträume in Mannheim werden wohl immer kleiner.