Waldhof Mannheim: Aufstieg abgehakt, Oldenburg vor der Brust

Für Christian Neidhart, Trainer des SV Waldhof Mannheim, ist das Aufstiegsrennen kein Thema mehr. Dennoch peilt der Coach in den letzten drei Spielen die maximale Punktzahl an.

Die Enttäuschung nach der 1:3-Niederlage beim FSV Zwickau war riesig. Waldhof Mannheim verspielte nicht nur eine Führung, sondern vermutlich auch endgültig die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Rückstand auf Platz vier, der aktuell zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde, beträgt bei noch drei ausstehenden Partien sechs Punkte. "Das bedeutet, dass wir erstmal weg sind vom Fenster", sagte Christian Neidhart nach der Partie in Zwickau.

Auch wenn die Aufstiegschancen nur noch minimal sind: Christian Neidhart will in den verbleibenden drei Partien keine Experimente wagen. "Bei uns gibt es kein Wunschkonzert, nur weil das Thema Aufstieg jetzt durch ist. Ich will die letzten drei Saisonspiele noch gewinnen. Und deshalb sehe ich nicht die Notwendigkeit zum Rotieren", sagte Neidhart vor dem Heimspiel gegen Oldenburg (Samstag, 14:00 Uhr, live im SWR Fernsehen und Stream).

Personell kann der Waldhof-Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Julian Riedel (Gelbsperre) sowie Daniel Keita-Ruel (Verletzung) fehlen.

Russo geht, Zok kommt, Bartels bleibt

Zudem laufen bereits die Personalplanungen für die kommende Saison. Mittelfeldspieler Stefano Russo wird im Sommer innerhalb der 3. Liga vom SV Waldhof Mannheim zu Viktoria Köln wechseln. Das gaben die Mannheimer am Donnerstag bekannt. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft zum 30. Juni aus.

Neu nach Mannheim kommen wird Torwart Malwin Zok vom bayerischen Regionalligisten FV Illertissen. Der 19-Jährige absolvierte in dieser Saison 13 Spiele und wird ab der Saison 2023/2024 zum Torhüter-Team der Mannheimer ghören, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Weiter als Nummer 1 dabei sein wird Jan-Christoph Bartels. Der 24-Jährige hat seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert. Er solle als Stammtorhüter in die neue Saison gehen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Vereins.