In einem spannenden Spiel mit kuriosen Toren gelingt Waldhof Mannheim ein wichtiger Sieg gegen den 1. FC Magdeburg.

Dreimal ging Waldhof Mannheim in Führung. Zweimal konnte der 1. FC Magdeburg ausgleichen. Doch am Ende konnten sich die Kurpfälzer in einem offenen Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten mit 5:2 durchsetzen. Jesper Verlaat stolperte den Ball zur frühen und zu diesem Zeitpunkt glücklichen Mannheimer Führung über die Linie (11.), die Raphael Obermair für Magdeburg ausgleichen konnte (25.). Das 2:1 besorgte Dominik Martinovic (28.). Doch noch vor der Halbzeit konnte Magdeburg erneut ausgleichen: Marcel Seegert fabrizierte ein unglückliches Eigentor (41.).

Nach der Pause drückte Mannheim auf den Siegtreffer und ließ Magdeburg dabei große Räume. In dieser Phase hatten die Kurpfälzer Glück, dass der eingewechselte Daniel Steininger den Riesen-Bock von Waldhof-Verteidiger Marcel Hofrath nicht zur ersten Magdeburger Führung nutzen konnte (62.).

Mannheim kontert eiskalt

Wenig später machte es Mannheims Joseph Boyamba besser. Anton-Leander Donkors Schuss wurde noch geblockt. Der Flügelstürmer konnte den Abpraller zum 3:2 nutzen (72.). Fortan hatte Mannheim Platz zum Kontern. Einen dieser Konter nutze Gillian Jurcher zur Entscheidung (87.). Nachdem Tobias Müller in der Nachspielzeit den frei aufs Magdeburger Tor zulaufenden Boyamba abräumte und die rote Karte sah, konnte Marcel Hofrath den fälligen Freistoß zum 5:2 Endstand nutzen.

Nach dem Sieg steht Waldhof Mannheim mit nun zehn Punkten auf Platz elf der 3. Liga und hat sich von der Abstiegszone etwas abgesetzt. Kommende Woche müssen die Kurpfälzer beim SV Meppen antreten.