Der SV Waldhof Mannheim und der FSV Zwickau kamen am letzten Spieltag nicht über ein 0:0 hinaus. Damit beendet Waldhof Mannheim die Saison in der 3. Liga auf dem neunten Tabellenplatz.

Der Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim startete holprig in die Partie gegen den FSV Zwickau. Die Gäste gleich mit der ersten Chance in der ersten Minute: Ein Freistoß fand den Zwickauer Huth im Strafraum, der aufs linke obere Eck köpfte. Doch Waldhofs Torwart Markus Scholz verhinderte mit einer klasse Parade. Nach zwanzig Minuten dann die erste gute Chance für Mannheim: Valmir Sulejmani schoss nach Flanke von Hofrath nur knapp über das Tor der Gäste. Mit einem 0:0 gingen beide Teams in die Pause.

Dauer 8:00 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen SV Waldhof Mannheim 07 - FSV Zwickau 0:0

In der zweiten Halbzeit lief es dann etwas besser für den Waldhof. Die Mannschaft von Bernhard Trares fand besser ins Spiel, doch zu wirklichen Torchancen kam es auch in der zweiten Hälfte kaum. Für Coach Trares und sein Assistent Benjamin Sachs war die Partie gegen die Sachsen ein Abschied, nachdem er zuletzt vor der Partie bei Eintracht Braunschweig angekündigt hatte, seinen Vertrag beim Aufsteiger nicht zu verlängern.

Dauer 1:06 min Bernhard Trares: "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist" Das letzte Spiel von Bernhard Trares als Trainer des SV Waldhof Mannheim.

Außerdem werden die Spieler Miro Varvodic, Kevin Conrad, Jesse Weißenfels, Silas Schwarz, Jonas Weik, Michael Schultz und Raffael Korte den Verein verlassen. "Es war besonders, eine ganz tolle Zeit. Aber wie sagt man so schön: Man soll gehen, wenn es am schönsten ist", sagte er vor der Partie gegen Zwickau im Interview mit SWR Sport.