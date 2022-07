Waldhof Mannheim: "Cello", der "Bro" und der Sieg gegen Viktoria Köln

per Mail teilen

Waldhof Mannheim brauchte beim 3:1-Auftaktsieg in der 3. Liga gegen Viktoria Köln eine ganze Menge Geduld. Trainer und Spieler werten dies jedoch als gutes Zeichen.

Die Entscheidung für Waldhof Mannheim war einstudiert: "Cello ist vor der Variante zu mir gekommen und hat gesagt: Bro, ich geh jetzt in diesen Ball rein, ich bekomme den, egal wie, in die Mitte. Und Du hast jetzt die Nase dafür und drückst den über die Linie", sagte Torschütze Gerrit Gohlke im Interview mit SWR Sport. "Und ich bin froh, dass es genau so gekommen ist."

Die Erleichterung war groß. Denn Waldhof Mannheim war gegen Viktoria Köln über weite Strecken das bessere Team, ging durch Basir Ekincier verdient mit 1:0 in Führung (64. Minute), hatte Ball und Gegner unter Kontrolle und musste dann doch den Ausgleich durch Youssef Amyn hinnehmen (73.) - nach einem Standard. Es war die einzige wirklich gefährliche Aktion, die Viktoria Köln in dem Spiel zustande brachte. "Wir haben dann aber alles an Wille und Mentalität auf den Platz gebracht und das Spiel daher verdient gewonnen", sagte Gohlke.

Guter Auftakt für ambitionierte Mannheimer

"Cello" ist Marcel Seegert, der den Torschützen - wie angekündigt - in Szene setzte. "Wir hatten schon die eine oder andere Chance, früher das 1:0 zu machen. Da haben wir uns das Leben selbst etwas schwer gemacht." Der plötzliche Ausgleich habe die Mannschaft kurz geschockt. "Aber dann haben wir uns gefangen, das Ding über einen Standard zurückgeholt und hintenraus eiskalt gekontert." Diesen Konter veredelte Dominik Kother zum 3:1-Endstand.

Es war ein gelungener Auftakt für die ambitionierten Mannheimer, die aber noch nicht über konkrete Saisonziele sprechen wollen: "Wir machen unser Ding. Wir haben uns Ziele gesetzt, die intern jeder kennt. Aber die behalten wir auch intern", sagte Gohlke. Doch nach Platz fünf in der vergangenen Saison will sich Waldhof Mannheim in dieser Saison sicher nicht verschlechtern.

Waldhof Mannheim bereit für den Pokalfight gegen Kiel

Trainer Christian Neidhart freute sich über die siegreiche Pflichtspiel-Premiere. "Erstmal wichtig, dass du gut in die Saison gekommen bist und dass du mit einem Sieg in die Pokal-Woche gehen kannst. Das tut immer gut."

Im Pokal trifft Waldhof Mannheim am kommenden Sonntag auf Holstein Kiel (ab 18:00 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de). "Es wird Woche für Woche harte Aufgaben geben. Und wir müssen schauen, dass wir da dranbleiben."

Vielleicht wird dann auch schon der eine oder andere Neuzugang auf dem Platz stehen: "Wir wollen noch etwas machen und werden noch etwas machen. Aber besonnen und vernünftig." Das Transfer-Fenster schließt jedoch erst am Donnerstag, dem 1. September. Bis dahin müssen Cello und Bro das Ding halt noch alleine rocken.