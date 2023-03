In Heidenheim eine Legende, in Mannheim auf dem Abstellgleis. Marc Schnatterer spielt beim SV Waldhof nur noch eine untergeordnete Rolle und denkt offensiv über das Ende seiner Karriere nach.

Dienstagnachmittag, Training des SV Waldhof Mannheim auf dem Gelände am Alsenweg. Marc Schnatterer ist bei jeder Übung voll dabei, haut sich rein, scherzt mit den Teamkollegen. Die Stimmung scheint gut, auch wenn die jüngste 0:3-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden die Aufstiegshoffnungen etwas gedämpft hat. Schnatterer wurde in dieser Partie erst in der Schlussphase eingewechselt, das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

Schnatterer nur noch zweite Wahl bei Waldhof Mannheim

Nur neun Minuten Einsatzzeit in einem so wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten - die sportliche Situation für Marc Schnatterer ist unbefriedigend. Zumal es sich nicht um einen Einzelfall handelte. In den Wochen davor stand der gebürtige Heilbronner mehrfach nicht im Kader oder saß 90 Minuten auf der Bank.

"Drei Spiele von Anfang an waren es, glaube ich, dieses Jahr. Da haben wir drei Mal verloren. Und ich habe mich da auch nicht so angeboten, dass ich sagen kann, ich hätte die nächsten Spiele auch spielen sollen", sagt Schnatterer selbstkritisch im exklusiven Gespräch mit SWR Sport. "Nichtsdestotrotz geht es auch darum, in einen Rhythmus zu kommen. Da gehört auch zu, nach nicht so guten Spielen vielleicht mal eine zweite Chance zu bekommen. Das ist mir ein bisschen durchgegangen."

Marc Schnatterer auf "Achterbahnfahrt"

Und so versucht Schnatterer, seine wenigen Minuten auf dem Platz bestmöglich zu nutzen. Mitte Dezember bereitete er als Joker kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand in Oldenburg vor. "Das hilft dann auch mir - auch wenn man schon lange dabei ist. Das gibt einem schon nochmal einen kleinen Push", verrät der 37-Jährige.

Dass der SV Waldhof noch immer gute Karten im Aufstiegsrennen hat, liegt an der enormen Heimstärke. Zu Hause holte Mannheim aus 14 Spielen 12 Siege, während es auswärts häufig alles andere als rund läuft. Nicht nur zuletzt bei Wehen Wiesbaden. "Meine Situation, wenn man ehrlich ist, ist ein bisschen wie unsere Bilanz auswärts und daheim. Eine Achterbahnfahrt. Und man weiß dann am Wochenende nie so richtig, was passiert", sagt Schnatterer.

Marc Schnatterer plant für das Leben nach der Karriere

Für ihn ist es eine komplizierte Situation. Jahrelang war er Leistungsträger, gefeierter Publikumsliebling. Doch im Spätherbst seiner Karriere sind seine Dienste nur noch selten gefragt. Die Gedanken daran, wie es nach dieser Saison weitergehen soll, nehmen schon konkrete Formen an. "Mein Ziel ist es, im Fußball zu bleiben", erzählt Schnatterer, der im vergangenen Jahr den B+-Trainerschein gemacht hat. "Wenn ich mich dazu entscheide, meine Karriere zu beenden, dann glaube ich schon, dass ich in irgendeiner Tätigkeit, die mit dem Trainer-Dasein zu tun hat, den Einstieg finden werde."

"Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich ab dem Sommer nicht unbedingt mehr auf dem Platz stehen werde."

Die finale Entscheidung über seine Zukunft will Marc Schnatterer zeitnah treffen. Ein sehr kleines Hintertürchen für eine weitere Saison als aktiver Fußballer sei zwar offen, die Tendenz geht aber klar in Richtung Karriereende. "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich ab dem Sommer nicht unbedingt mehr auf dem Platz stehen werde", so Schnatterer.

Nachwuchstrainer in Heidenheim?

Erste Vorkehrungen für den Übergang vom Profi-Fußballer ins Leben nach der aktiven Karriere sind bereits getroffen. Schnatterer hat eine Immobilie in Heidenheim, mit zwei Freunden zusammen ist er dort zudem Besitzer einer Kneipe. Zudem laufen Gespräche mit dem 1. FC Heidenheim über eine mögliche Trainertätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum des FCH.

Marc Schnatterer als Coach an der Seitenlinie? "Es ist auf jeden Fall interessant für mich, auch im NLZ einen Einstieg zu finden", sagt er. "Für mich wäre das Neuland. Natürlich hat man viel gesehen, aber alles als Spieler. Es ist ein anderer Blickwinkel, eine ganz andere Arbeit. Deswegen bin ich gespannt, wenn es denn so kommt, was auf mich zukommt."

Dass sich der Rechtsfuß intensiv mit dem Ende der Karriere beschäftigt, überrascht nicht. Mit 37 Jahren ist er im weit fortgeschrittenen Fußballer-Alter, der Körper nicht mehr im absoluten Top-Zustand. Ein Muskelfaserriss setzte Schnatterer zu Beginn der Saison außer Gefecht, Anfang 2023 zwangen ihn Rückenprobleme zu einer Pause.

Zudem hat sich das Umfeld in Mannheim verändert. Der Trainer heißt nicht mehr Patrick Glöckner, sondern Christian Neidhart. Marten Winkler ist aktuell gesetzt, um den zweiten Platz auf der offensiven Außenbahn streiten sich meist Berkan Taz, Adrien Lebeau und Winterneuzugang Thomas Pledl. Dahinter bekommen Dominik Kother und Baris Ekincier regelmäßig Joker-Einsätze. Für Schnatterer, Rekordspieler des 1. FC Heidenheim und Leistungsträger in seinem ersten Waldhof-Jahr, ist nur noch sporadisch ein Platz auf dem Feld frei.

Legende in Heidenheim, Leistungsträger in Mannheim

Das war mal ganz anders, die Zahlen aus der Vergangenheit sind beeindruckend: 457 Pflichtspiele für den 1. FC Heidenheim, 121 Tore, 128 Assists. Und auch das erste Jahr beim SV Waldhof Mannheim lief außergewöhnlich gut für Schnatterer. In 37 von 38 Drittliga-Spielen stand der Standard-Spezialist für die Kurpfälzer auf dem Platz, 36 Mal von Beginn an.

Trotz stark reduzierter Einsatzzeiten stellt sich der Routinier voll in den Dienst der Mannschaft. "Für mich ist eins wichtig: Ich möchte in den Spiegel schauen können und mit mir im Reinen sein", sagt der Mittelfeldmann. "Ich glaube, dass ich mir nichts vorwerfen kann, zum Beispiel dass ich nicht eifrig bin im Training und vor allem, dass ich nicht diszipliniert bin. Ich versuche alles zu machen, um selber in Schuss zu bleiben und den Konkurrenzkampf so gut es geht hochzuhalten."

Aufstieg zum Abschluss?

Marc Schnatterer stehen mit großer Wahrscheinlichkeit seine letzten Wochen als Profi-Fußballer bevor. Unabhängig davon, wie viele Minuten er in dieser Saison noch für den SV Waldhof Mannheim auf dem Platz stehen wird, wäre der Aufstieg zum Karriereende ein würdiger Abschied für einen großen Fußballer aus dem Südwesten.