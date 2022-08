Sieg gegen Erzgebirge Aue: Waldhof Mannheim hält Anschluss an die Ligaspitze

Waldhof Mannheim bleibt auch nach dem dritten Spieltag der neuen Drittliga-Saison ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart siegte vor heimischer Kulisse gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit 1:0 (0:0).

Der SV Waldhof Mannheim wollte gegen Erzgebirge Aue seinen guten Saisonstart fortsetzen, auch wenn das Last-Minute-Remis in Verl am letzten Sonntag ein kleiner Dämpfer nach den Siegen zum Auftakt der 3. Liga gegen Viktoria Köln und im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel gewesen war.

Aue zunächst mit den besseren Chancen

Die erste gute Chance des Spiel hatten die Gäste aus dem Erzgebirge. Ulrich Taffertshofer schoss aus knapp 16 Metern knapp am linken Pfosten des Waldhof-Tores vorbei (6. Minute). Mannheim tat sich indes am Anfang schwer, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. So ging auch der nächste Hochkaräter an Aue: Eine Flanke von Linus Rosenlöcher fälschte SVW-Offensivspieler Baris Ekincier unglücklich ab, so dass sich der Ball über Mannheims Keeper Morten Behrens hinweg senkte und vom Innenpfosten wieder heraussprang (18.).

Ekincier scheitert an Klewin

Im Anschluss entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, allerdings ohne nennenswerte Höhepunkte - bis zur 39. Minute. Dominik Martinovic legte mit der Hacke für den mitgelaufenen Alexander Rossipal auf. Die scharfe Hereingabe des Verteidigers grätschte Angreifer Ekincier aufs Auer Tor, doch Keeper Philipp Klewin war zur Stelle.

Keine Tore in den ersten 45 Minuten

Fast im Gegenzug passte der ehemalige Kaiserslauterer Elias Huth auf Tim Danhof, doch der Mittelfeldspieler der Gäste verzog aus aussichtsreicher Position. So ging es ohne Tore in die Halbzeit.

Der Waldhof kam mit frischem Schwung aus der Pause und machte sofort Druck. Berkan Taz verzog aber aus knapp 16 Metern leicht (53.), zwei Minuten später scheiterte Huth für Aue nach einem Konter am Mannheimer Keeper Behrens.

Viel Tempo, wenig Gefahr

Nach der Anfangsphase verflachte das Spiel dann wieder - wie in Hälfte eins. Viele Zweikämpfe und viele Abspielfehler sorgten für wenig Spielfluß. Es ging zwar temporeich hin und her und es gab vereinzelte Abschlüsse auf beiden Seiten, doch wirklich gefährlich wurde es nicht.

In der Schlussphase zogen beide Teams dann noch einmal das Tempo an - und nun kam der Waldhof zu Chancen. Eine Flanke des eingewechselten Adrien Lebeau landete beim ebenfalls eingewechselten Adrian Malachowski. Der Mittelfeldspieler schlenzte den Ball aus 16 Metern aufs Auer Tor, scheiterte aber am Innenpfosten (83.).

Joker Winkler mit dem Tor des Tages

Lange ärgern mussten sich die Gastgeber darüber nicht. In der 86. Minute war mit Marten Winkler ein weiterer Einwechselspieler nach einem Freistoß von Rossipal per Kopf zur Stelle und traf aus zehn Metern zum "Lucky Punch".

SV Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) SV Waldhof Mannheim: M. Behrens - J. Riedel, Seegert, Karbstein, Rossipal - Höger, Russo (73. F. Wagner) - Ekincier (60. Lebeau), Bahn (78. Malachowski), Taz (60. Kother) - Martinovic (73. Winkler) Erzgebirge Aue: Klewin - Schikora, Majetschak, Nkansah, Rosenlöcher (88. Barylla) - Nazarov (87. Taschtschi), U. Taffertshofer, Knezevic (70. Jastremski) - Danhof (78. Thiel), E. Huth (69. Schreck), Stefaniak Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden) Zuschauer: 7.468 Tore: 1:0 Winkler (86.)

In den verbleibenden Minuten rannte Aue an, doch Mannheim verteidigte den knappen Vorsprung. Es blieb beim 1:0, der SVW weist nun als Tabellendritter sieben Punkte aus drei Spielen auf - und darf sich über einen gelungenen Saisonstart freuen.