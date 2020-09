per Mail teilen

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim geht mit einem 4:3-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC in die Winterpause. Damit hat der Aufsteiger seine negative Heimserie beendet und überwintert auf Platz drei. Großaspach holt einen Punkt gegen Duisburg.

Der 4:3-Heimsieg (2:3) gegen den Chemnitzer FC ist für den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim in zweifacher Hinsicht perfekt. Mit den wichtigen drei Punkten haben die Mannheimer 13 Punkte zwischen sich und den ersten Abstiegsplatz gebracht und können nun nach der Winterpause weitgehend vom Druck befreit die Tabellenspitze ins Auge nehmen.

Außerdem hat sich die Mannschaft von Bernhard Trares in der Tabelle der 3. Liga vorerst auf den dritten Platz verbessert. Fünf Minuten vor dem Ende traf Kevin Koffi am Samstag zum umjubelten Siegtreffer für die Mannheimer. Zuvor hatte Maurice Deville in der 53. Minute das 3:3 für den SVW erzielt.

Nach 45 Minuten lagen die Chemnitzer vor 8905 Zuschauern noch verdient mit 3:2 in Führung. Nach dem Mannheimer 1:0 durch Mounir Bouziane (16.) trafen Rafael Garcia (18.) und zwei Mal Philipp Hosiner (27./44.) für den CFC. Kevin Conrad hatte zwischenzeitlich zum 2:2 für die Waldhöfer ausgeglichen (39.). Nach sechs Partien ohne Sieg im eigenen Stadion gab es den ersten Heim-Dreier für den Aufsteiger, der durch den Sieg den Anschluss an die Spitzenplätze hergestellt hat.

Waldhof Mannheim - Chemnitzer FC 4:3 (2:3) Mannheim: 1 Königsmann - 26 Marx, 23 Schultz, 4 Conrad, 31 Hofrath - 5 Seegert, 6 Schuster - 14 Deville, 13 Christiansen, 17 Gian-Luca Korte - 19 Bouziane. Trainer: Trares Chemnitz: 1 Jakubov - 20 Itter, 3 Hoheneder, 25 Reddemann, 31 Milde - 18 Bohl, 38 Tobias Müller - 32 Bonga, 17 Tallig, 16 Garcia - 26 Hosiner. Trainer: Glöckner Tore: 1:0 Mounir Bouziane (16.), 1:1 Rafael Garcia (20.), 1:2 Philipp Hosiner (27.), 2:2 Kevin Conrad (41.), 2:3 Philipp Hosiner (44.), 3:3 Maurice Deville (54.), 4:3 Kevin Koffi (85.) Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta) Zuschauer: 7500

Großaspach mit 1:1-Unentschieden gegen Duisburg

SG Sonnenhof Großaspach trennt sich gegen Herbstmeister und Tabellenführer MSV Duisburg mit einem 1:1-Unentschieden. Dominik Martinovic (5.) schoss das Führungstor für die SG, Moritz Stoppelkamp (77.) sicherte den Zebras einen Zähler. Großaspachs Ken Martin Gipson flog wegen groben Foulspiela (90.+2) per Roter Karte vom Platz.