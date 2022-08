Waldhof Mannheim dreht Partie gegen Dortmund

per Mail teilen

Waldhof Mannheim dreht die Partie gegen Borussia Dortmund II und sichert sich durch ein 2:1 den verdienten Heimsieg. Freiburg II siegt mit 1:0 gegen Viktoria Köln.

Die Waldhöfer wollten nach der 2:6-Niederlage gegen Meppen in der vergangenen Woche zeigen, dass der gute Saisonstart nicht in Gefahr ist. Doch bereits in der 2. Minute musste Morten Behrens im Mannheimer Tor hinter sich greifen, nachdem Dustin Njinmah nach einem Zweikampf mit dem Keeper die Kugel im Tor unterbringen konnte.

Die Gastgeber mussten sich zunächst kurz schütteln, kamen danach aber immer besser in die Partie. In der 20. Minute forderten die Mannheimer dann Elfmeter, nachdem der Dortmunder Abdoulaye Kamara den Ball im Strafraum an die Schulter bekommen hatte. Schiedsrichter Lukas Benen ließ jedoch vertretbar weiterspielen.

Der Waldhof kämpft sich zurück

Nach der Pause mühten sich die Mannheimer merklich und wurden in der 64. Minute belohnt. Nachdem Dominik Martinovic zwei Minuten zuvor noch am starken Marcel Lotka im Dortmunder Tor gescheitert war, machte es Bentley Baxter Bahn besser und versenkte die Kugel nach Vorarbeit von Laurent Jans in der Torwartecke.

Die Hausherren drängten nun auf den nächsten Treffer und Bahn legte in der 71. Minute nach Vorarbeit von Neuzugang Daniel Keita-Ruel nach. Nach einer Ecke blocken die Dortmunder seinen ersten Schuss noch, Keita-Ruel bringt die Kugel jedoch erneut zu Bahn, der zur 2:1-Führung trifft.

Nach der Führung beruhigte sich das Spiel etwas und die Mannheimer ließen kaum noch etwas zu und konnten einen verdienten Heimsieg einfahren.

Freiburg II siegt daheim gegen Köln

Die Zweitvertretung des SC Freiburg gewann durch einen Treffer von Robert Wagner mit 1:0 gegen Viktoria Köln und überholte die Domstädter somit in der Tabelle.