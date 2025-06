Nach Verbleib von Coach Glawogger: Kaderplanung beim SV Waldhof geht voran

per Mail teilen

Nach der Saison ist vor der Saison. Das gilt auch für den SV Waldhof, der nach der Lösung der Trainerfrage jetzt fleißig seinen Kader für die kommende Runde zusammenstellt.

Die wichtigste Personalie für die Zukunft wurde Anfang der Woche verkündet. Trainer Dominik Glawogger bleibt Cheftrainer beim SV Waldhof, wird die Mannheimer auch in der neuen Saison betreuen. Der 35-Jährige hatte zunächst nur einen Kontrakt bis zum Ende der abgelaufenen Saison am Alsenweg und für die Zeit danach schon länger ein Arbeitspapier im Nachwuchsleistungszentrum von Jahn Regensburg in der Tasche.

Nach dem sportlichen Husarenstück des Österreichers, der erst im April für Bernhard Trares gekommen war, mit dem fast nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt der Waldhöfer war aber klar, dass die Verantwortlichen mit "Retter" und Taktik-Fuchs Glawogger weitermachen wollten, entsprechende Verhandlungen mit Regensburg führten zu einer einvernehmlichen Lösung: "Er hat in der angespannten Situation des Abstiegskampfs Ruhe bewahrt und uns zum Klassenerhalt geführt", so Gerhard Zuber, Mannheims Geschäftsführer Sport, nach der Vertragsunterschrift am Montag.

Asallari aus Gladbach erster Neuzugang

Nach der geglückten Wunschlösung der Trainerfrage ist jetzt auch der Weg frei für die intensive Kaderplanung beim SV Waldhof. Mit Kushtrim Asallari wurde am Dienstag der erste Neuzugang präsentiert. Der 22-jährige Außenbahnspieler kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und soll mit seinem fußballerischen Talent und seiner Schnelligkeit für neuen Offensivschwung sorgen. "Wir wollen mehr Torgefahr über die Flügel und aus der Distanz", so Gerhard Zuber zur Verpflichtung des U-Nationalspielers.



Weitere Neue, speziell für die Offensivabteilung, sollen in den nächsten Tagen und Wochen folgen, schließlich waren die Angriffsbemühungen der Mannheimer in der vergangenen Saison viel zu selten von Erfolg gekrönt, mit ein Grund warum das Team im Tabellenkeller landete. 43 Treffer in 38 Spielen waren eine schwache Bilanz, nur Schlusslicht Unterhaching schoss noch weniger Tore (40).

Von den bisherigen Offensivkräften haben Kelvin Arase, Adrian Fein und Martin Kobylanski den Verein verlassen, ihre Verträge wurden nicht verlängert. Stürmer André Becker kehrte zu seinem Stammverein Arminia Bielefeld zurück.

Abwehrstrategen Klünter, Sechelmann und Rieckmann bleiben

Deutlich leistungsstärker als im Angriff präsentierte sich der SV Waldhof in der Defensive mit lediglich 45 Gegentreffern, nur drei Teams in der 3. Liga standen letzte Saison stabiler. Umso zielführender, dass die Mannheimer die Verträge mit den Defensivstrategen Lukas Klünter, Tim Sechelmann und Jonas Rieckmann verlängern konnten. Vor allem die weitere Zusammenarbeit mit Kapitän Klünter ließ viele Waldhof-Fans aufatmen. Der frühere Bundesligaspieler von Köln und Hertha BSC war ein ganz wichtiger Faktor in Sachen Klassenerhalt.

Mit Ausnahme von Schalke-Leihgabe Henning Matriciani bleibt also die Defensivabteilung in Mannheim zusammen. Der in Mannheim überzeugende Zweikämpfer Matriciani kehrte nach Gelsenkirchen zurück.

Auch Keeper Hawryluk hat verlängert

An diesem Donnerstag gab der Verein auch die Vertragsverlängerung mit Keeper Lucien Hawryluk bekannt. Der 24-Jährigen gilt als hochtalentiert und spielt bereits seit 2021 für die Mannheimer. Nach einer für ihn schwierigen letzten Saison will der frühere Dortmunder jetzt neu durchstarten. "Lucien bringt insgesamt ein sehr komplettes Torwartspiel mit auf den Platz. Er ist immer noch ein junger Torhüter, der nicht am Ende seiner Entwicklung ist", so Mathias Schober, der Sportdirektor der Mannheimer.

Noch nicht geklärt ist die Zukunft von Hawryluks Torhüter-Kollegen Jan-Christoph Bartels. Auch der Vertrag des Stammkeepers ist zum Saisonende ausgelaufen. Omer Hanin dagegen hat den Waldhof verlassen.

Christian Bönig neuer Leiter der Lizenspielerabteilung

Neben dem neuen Spielerkader arbeiten die Waldhöfer auch weiter an ihren organisatorischen Strukturen. Mit Christian Bönig wurde am Mittwoch ein neuer Leiter der Lizenzspielerabteilung vorgestellt. Er soll sich ab 1. Juli um die Organisation und Koordination rund um die Drittliga-Mannschaft kümmern. Bönig war in der Vergangenheit unter anderem als Teammanager beim FC St. Pauli, bei Hannover 96 und beim 1. FC Nürnberg tätig.

Trainingsstart am kommenden Montag

Ab Freitag (20.06.) gibt es interne Leistungstests bei den Blau-Schwarzen. Am Montag (23.06.) soll es dann auch auf den Trainingsplätzen am Alsenweg wieder rund gehen. Für diesen Tag ist der Trainingsauftakt des neuen Teams geplant.