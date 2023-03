Sieg in Bayreuth: Waldhof Mannheim sammelt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen

per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim bleibt im Aufstiegsrennen der 3. Liga in Lauerstellung. Am 26. Spieltag gewann der SVW nach einer starken Leistung bei der SpVgg Bayreuth mit 3:1 (1:0).

Der SV Waldhof Mannheim musste beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth auf Cheftrainer Christian Neidhart verzichten. Sport-Geschäftsführer Tim Schork sagte bei "MagentaSport", dass beim 55-Jährigen am Freitag bei einer routinemäßigen Untersuchung eine Unklarheit entdeckt worden sei, "die umgehend behoben wurde". Dem Coach gehe es gut, er befinde sich aber noch unter ärztlicher Beobachtung.

Die Kurpfälzer gingen im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Elversberg am Montagabend mit zwei Neuen ins Spiel: Bentley Baxter Bahn und Malte Karbstein rückten für Julian Riedel und Adrian Malachowski in die Anfangsformation. Die Gäste begannen forsch - und hatten auch die erste große Chance des Spiels. Adrien Lebeau kam fünf Meter vor dem Bayreuther Tor völlig frei zum Abschluss, doch SpVgg-Keeper Sebastian Kolbe parierte mit einer Glanzparade (5. Minute).

Fridolin Wagner trifft zur frühen Gästeführung

Nur wenige Minuten später durfte der SVW dann jubeln. Im Anschluss an einen Freistoß von Marcel Seegert traf Fridolin Wagner per Kopf zum 0:1 (10.). Unter der Woche erst hatte der 25-Jährige seinen Vertrag in Mannheim verlängert.

Adrien Lebeau muss frühzeitig runter

Und der Waldhof machte weiter Druck. Marten Winklers Schuss nach Kopfballvorlage von Pascal Sohm wurde im letzten Moment geblockt (13.), auch im Anschluss dominierten die Gäste die Partie. Das änderte sich auch nicht, als Lebeau angeschlagen frühzeitig das Feld verlassen musste (22.). Für den Offensivspieler kam Baris Ekincier. Die SpVgg zeigte sich zwar bemüht, aber Mannheim stand sicher und ließ in der Defensive fast nichts zu.

Winkler erhöht für den Waldhof

Ekincier vergab dann in der 35. Minute den zweiten Gästetreffer, als er völlig frei vor Kolbe am Bayreuther Keeper scheiterte (35.). Winkler machte es wenig später besser: Nach einem langen Ball legte er den Ball am herausstürmenden Kolbe vorbei und traf aus knapp 20 Metern ins verwaiste Tor zum 2:0 für den SVW (38.).

Ziereis mit dem Anschlusstreffer

Danach schalteten die Gäste angesichts der scheinbar sicheren Führung etwas zurück - was den Franken Chancen eröffnete. Markus Ziereis verzog zunächst freistehend per Kopf aus sechs Metern (44.), bevor er es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte besser machte. Aus gut 16 Metern schlenzte der Bayreuther Stürmer den Ball ins Mannheimer Tor zum 1:2-Anschlusstreffer (45.+2). - gleichzeitig der Halbzeitstand.

In den zweiten 45 Minuten gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichener und kämpferischer. Die Partie war nun von zahlreichen Zweikämpfen geprägt, klare Torchancen blieben aber zunächst Mangelware.

Eroll Zejnullahu trifft den Pfosten

In der 64. Minute hatten die Gäste dann durch Ekincier eine Gelegenheit, doch sein Abschluss stellte Kolbe nicht vor Probleme. Fünf Minuten später dann fast der Ausgleich für die Haussherren, doch Eroll Zejnullahu traf mit einem wuchtigen Schuss aus knapp 16 Metern nur den Innenpfosten des Mannheimer Tores.

Damit war die Schlussoffensive der Franken, die jetzt mehr Druck machten, eingeläutet. Der SVW lauerte indes auf Konter. Bei einem davon scheiterte zunächst Thomas Pledl an SpVgg-Keeper Kolbe, kurz darauf wurde ein Abschluss von Ekincier gerade noch geblockt (73.).

Wenig später war Ziereis nach einer missglückten Abwehraktion der Waldhöfer völlig frei vor SVW-Keeper Jan-Christoph Bartels, doch der Gäste-Schlussmann konnte den Abschluss aus wenigen Metern parieren (81.).

Felix Weber fliegt vom Platz, Ekincier trifft zum Endstand

Die Hausherren warfen nun alles nach vorne, bremsten sich aber selbst aus. Felix Weber sah nach einem groben Foulspiel gegen Malachowski die Rote Karte (87.). Der Waldhof hatte nun noch mehr Räume und so nutzte Ekincier einen Konter in der Nachspielzeit zum verdienten 3:1-Endstand für die Kurpfälzer.

Waldhof Mannheim mit starker Form im neuen Jahr

Durch den Auswärtssieg bleibt der Waldhof im Jahr 2023 mit nun 19 Punkten aus neun Ligaspielen in der Erfolgsspur. Die Kurpfälzer liegen nach 26 Spielen mit 45 Zählern auf Rang fünf, wobei der aktuelle Tabellenzweite SC Freiburg II kein Aufstiegsrecht hat. Bayreuth bleibt indes nach der Heimpleite als 16. tief im Tabellenkeller.