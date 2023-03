Rückschlag im Aufstiegsrennen: Waldhof Mannheim unterliegt dem VfL Osnabrück

Dämpfer für den SV Waldhof Mannheim im Aufstiegsrennen der 3. Liga: Am 29. Spieltag unterlagen die Kurpfälzer vor heimischer Kulisse im Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück mit 0:2 (0:1).

Waldhof und Osnabrück gingen punktgleich ins Drittliga-Topspiel. Die Mannheimer wollten nicht nur durch einen Sieg Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen wahren, sondern sich auch für die 0:5-Abfuhr aus dem Hinspiel bei den Niedersachsen revanchieren.

Die erste Chance des Spiels hatte der VfL. Nach einer Flanke von Omar Haktab Traoré verzog Lukas Kunze am zweiten Pfosten jedoch aus aussichtsreicher Position deutlich. Der SVW hatte wenig später seinen ersten gefährlichen Abschluss, doch Fridolin Wagner schoss aus gut 20 Metern knapp am Osnabrücker Tor vorbei (15.).

Simakala lässt Bartels keine Chance

Die Gäste dominierten jetzt aber das Spiel und machten enormen Druck. Folgerichtig gingen sie in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Auf der rechten Seite wurde Traoré steil geschickt. Waldhofs Marten Winkler konnte die Flanke des Osnabrückers nicht verhindern und in der Mitte war Ba-Muaka Simakala zur Stelle. Gegen den wuchtigen Kopfball des 26-jährigen früheren Bundesligaspielers (ein Einsatz für Mönchengladbach) aus sechs Metern war SVW-Keeper Jan-Christoph Bartels machtlos. Das 13. Saisontor für Simakala, der zudem bereits sieben Treffer in dieser Spielzeit vorbereiten konnte.

Im Anschluss überließen die Niedersachsen den Mannheimern zwar mehr Ballbesitz, doch die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart konnte damit gegen die gut gestaffelte Defensive der Gäste wenig anfangen. Klare Gelegenheiten für die Hausherren blieben weiterhin Mangelware - und zwar bis zur Halbzeitpause. Somit ging es für den Waldhof mit einem verdienten 0:1-Rückstand in die Kabine.

VfL kommt besser aus der Kabine

In der zweiten Hälfte erwischten erneut die Niedersachsen den besseren Start. In der 50. Minute ließ SVW-Keeper Bartels einen Querpass von Noel Niemann vor die Füße von Kunze abprallen. Dominik Kother konnte den Abschluss des Osnabrückers kurz vor der Linie noch abwehren.

Kunze erhöht für Osnabrück

Wenig später machte es Kunze dann besser. Nach einem Rückpass von Niemann von der Grundlinie traf der 24-Jährige aus sieben Metern flach ins lange Eck zum verdienten 0:2.

In der Folge agierten die Gäste noch selbstbewusster, während sich die Hausherren geschockt zeigten. Weiterhin ging für die Mannheimer wenig nach vorne, es fehlte fast jede Kreativität. Osnabrück lauerte indes auf Ballgewinne, um durch schnelles Umschaltspiel nach Kontern zu weiteren Chancen zu kommen.

Auch in der Schlussphase kam vom SVW zu wenig. Der VfL machte nicht mehr als nötig, doch Mannheim fiel fast nichts ein. So blieb es letztlich beim absolut verdienten 2:0-Auswärtserfolg der Niedersachsen.

Waldhof Mannheim verliert erneut ein Spitzenspiel

Für den SV Waldhof Mannheim bedeutet die Heimniederlage vor über 12.000 Zuschauern einen Rückschlag im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Bereits letzte Woche hatte das Neidhart-Team ein Spitzenspiel nach schwacher Leistung verloren - damals beim SV Wehen Wiesbaden.

Mit 48 Punkten aus 29 Spielen liegt der SVW aktuell auf Rang sieben. Osnabrück indes darf sich über "Big points" freuen und ist mit 51 Zählern jetzt Vierter.