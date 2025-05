Waldhof Mannheim siegt gegen Dresden - Dynamo steigt trotzdem in 2. Liga auf

Am 37. Spieltag der 3. Liga gewinnt Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden. Während die Gäste trotzdem aufsteigen, sieht es für den SVW im Abstiegskampf gut aus. Kurz vor Spielende gibt es unschöne Szenen.

Durch den goldenen Treffer von Kennedy Okpala (62. Minute) hat der SV Waldhof Mannheim am vorletzten Spieltag der aktuellen Drittligasaison gegen Tabellenführer Dynamo Dresden mit 1:0 gewonnen. Den Sachsen dürfte es egal sein - aufgrund der gleichzeitigen Niederlage des 1. FC Saarbrücken in Aachen steigen sie trotzdem vorzeitig in die 2. Liga auf.

Im Abstiegskampf verschaffte sich der SVW durch den Sieg etwas Luft. Mit nun 46 Zählern stehen die Kurpfälzer vor dem punktgleichen VfB Stuttgart II auf Rang 15. Borussia Dortmund II auf dem ersten Abstiegsplatz 17 weist vor dem finalen Spieltag drei Zähler weniger sowie das schlechtere Torverhältnis auf.

Beide Mannschaften unter Druck

Die Ausgangslage vor dem Spiel war für beide Teams klar - ein Sieg sollte her. Dynamo Dresden konnte den Aufstieg in die 2. Liga durch einen Sieg unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz klar machen. Der SV Waldhof Mannheim war indes durch den 1:0-Auswärtserfolg des VfB Stuttgart II in Dortmund auf Rang 16 der 3. Liga abgerutscht, stand aber aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen BVB II noch über dem Strich.

Wenig Höhepunkte in der ersten Halbzeit

Allerdings agierten beide Mannschaften zu Beginn sehr verhalten. Sowohl der SVW als auch Dresden standen tief und scheuten allzu großes Risiko. Die erste Tor-Annäherung hatte der Waldhof in der 15. Minute. Nach einem Konter bediente Arianit Ferati mit einem Steilpass den startenden Okpala, doch der Offensivspieler brachte den Ball aus spitzem Winkel nicht nicht an Dresdens Keeper Tim Schreiber vorbei.

Ansonsten plätscherte die Partie in den ersten 30 Minuten ohne nennenswerte Höhepunkte dahin. Plötzlich hatte Dresden dann die Doppelchance zur Führung. Jakob Lemmer zog aus etwas mehr als 20 Metern ab, Waldhof-Torhüter Jan-Christoph Bartels wehrte den Aufsetzer zur Seite ab. Den Abpraller setzte Dominik Kother aus spitzem Winkel über das Tor (35. Minute). Das war es aber auch mit Chancen in der ersten Halbzeit, folgerichtig ging es torlos in die Pause.

Kennedy Okpala bricht den Bann

In der zweiten Halbzeit versuchte Dresden, das Spiel an sich zu reißen. Für den Waldhof boten sich dadurch Konterchancen nach Ballgewinnen. Einen davon veredelte Okpala zur 1:0-Führung für die Gastgeber (62.). Vorausgegangen war ein Pass von Felix Lohkemper, den Okpala mit dem ersten Ballkontakt stark an seinem Gegenspieler David Kubatta vorbei legte und unhaltbar von halbrechts aus zehn Metern unter die Latte abschloss.

Dresden feiert trotz der Niederlage den Aufstieg

In der Folge machte Dresden Druck, es fehlte allerdings die letzte Konsequenz. Die Dynamo-Spieler wussten wohl, dass sie aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen auf jeden Fall aufsteigen werden - egal, wie das Spiel in Mannheim ausgeht.

Zuschauer wollen das Feld entern

In der 86. Minute musste das Spiel dann unterbrochen werden, da Fans beider Lager sich anschickten, das Feld zu entern. Zahlreiche Polizisten und Ordner versuchten das zu verhindern, die Mannschaften gingen zurück in die Kabinen. Schließlich kamen die jeweiligen Kapitäne wieder auf den Platz und richteten eine Ansprache an die Anhänger. In der Folge kehrten die Zuschauer wieder in den Block zurück, das Spiel konnte zu Ende gebracht werden.

Der Waldhof hatte letztlich wenig Mühe, den knappen Vorsprung über die Runden zu bringen und hat nun gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt. Dresden feierte nach Schlusspfiff trotz der Niederlage den Aufstieg, nun fluteten die Fans tatsächlich das Spielfeld.

Am letzten Spieltag muss der Waldhof in Bielefeld ran

Am letzten Spieltag der 3. Liga, an dem alle Partien am 17.05. um 13:30 Uhr parallel ausgetragen werden, wartet auf den SV Waldhof mit dem Auswärtsspiel beim DFB-Pokalfinalisten Arminia Bielefeld eine schwere Aufgabe. Konkurrent Dortmund II muss beim Tabellendritten 1. FC Saarbrücken an. Der SVW geht mit drei Punkten Vorsprung und dem um fünf Treffer besseren Torverhältnis ins große Finale der Drittligasaison.

Dresden empfängt nächste Woche den Tabellenletzten aus Unterhaching und kann den Aufstieg dann noch einmal vor heimischer Kulisse zelebrieren.