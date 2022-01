Waldhof Mannheim patzt im Aufstiegsrennen

per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim hat am 23. Spieltag der 3. Liga gegen Viktoria Köln 0:1 (0:0) verloren und lässt wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen.

Die Mannheimer starteten schwungvoll in die Begegnung und setzten die Gäste unter Druck. Die erste gute Chance hatten allerdings die Kölner, doch Niklas Sommer klärte im letzten Moment vor dem einschussbereiten Seokju Hong (16. Minute).

Boyamba verpasst Chance zur Mannheimer Führung

Beide Teams spielten im Anschluss weiter offensiv und boten den 500 zugelassenen Zuschauern ein munteres Spiel. Joseph Boyamba bot sich die Chance auf die Mannheimer Führung, doch Köln Keeper Moritz Nicolas lenkte seinen Schuss aus rund 13 Metern über das Tor.

In der intensiv geführten Partie mehrten sich bis zur Pause die Nickligkeiten, was den Spielfluss merklich hemmte. Folgerichtig ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Kölns Philipp schockt den Waldhof nach der Pause

Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag: Kölns David Philipp wurde mit einem langen Ball bedient und traf per Linksschuss aus 20 Metern zur Viktoria-Führung (46.).

Die Mannheimer suchten weiter die Orientierung und fast hätte Philipp den Doppelpack geschnürt. Sein Versuch landete jedoch nur am linken Außenpfosten (50.).

Waldhof kämpfte sich im Anschluss zurück in die Begegnung, doch die Kölner blieben zunächst die gefährlichere Mannschaft.

Costly verpasst Ausgleich für den Waldhof - Trainer Glöckner enttäuscht

In der Schlussphase erhöhten die Mannheimer noch einmal den Druck, blieben aber glücklos. Die beste Möglichkeit bot sich Marcel Costly, sein Kopfball nach einer Ecke strich nur knapp am Pfosten vorbei (78.).

Mannheims Trainer Patrick Glöckner zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht und haderte besonders mit dem Gegentreffer. "Wenn ich das Tor sehe, dann ist das zu einfach für den Gegner", sprach Glöckner die entscheidende Szene an, als Torschütze Philipp nach einem langen Ball nicht entschlossen genug gestört wurde.

Die Mannheimer haben damit weiter 37 Punkte auf dem Konto und stehen auf Rang fünf.