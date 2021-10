Waldhof Mannheim schlägt Verl und springt auf Platz zwei

per Mail teilen

Drittligist Waldhof Mannheim hat am elften Spieltag gegen den SC Verl 2:1 (2:0) gewonnen und steht zumindest vorübergehend auf einem Aufstiegsplatz.

Die Mannheimer mussten auf ihren erkrankten Torjäger Dominik Martinovic verzichten, entwickelten aber dennoch im ersten Durchgang viel Offensivpower. Auch die Gäste spielten munter nach vorne, wodurch sich in der ersten halben Stunde eine unterhaltsame Partie entwickelte.

Als sich das Spiel gerade etwas zu beruhigen schien, traf Marc Schnatterer mit einem traumhaften Freistoß aus 20 Metern zur Führung für den Waldhof (34. Minute).

Zwei Minuten vor der Pause erhöhte Joseph Boyamba per Foulelfmeter auf 2:0. Zuvor hatte Verls Nico Ochojski Boyamba zu Fall gebracht.

Verls Petkov trifft zum Anschluss

Nach der Pause kamen die Verler schnell wieder in Spiel. Kurz nachdem

Gillian Jurcher die große Chance zum 3:0 für die Mannheimer vergeben hatte, traf Verls Lukas Petkov zum Anschluss (48.).

Auch in der Folge suchten beide Teams den Weg in die Offensive, Tore fielen allerdings keine mehr. Der Waldhof feiert damit den vierten Heimsieg in Folge und steht mit 19 Punkten vorerst auf Platz zwei.