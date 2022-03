Waldhof Mannheim feiert Sieg im Verfolgerduell gegen 1860 München

per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim hat am 31. Spieltag der 3. Liga im Verfolgerduell mit 1860 München 3:0 (1:0) gewonnen und darf sich weiter Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte bereits in der zweiten Minute auf den Elfmeterpunkt, nachdem 1860-Profi Leando Morgalla den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand gespielt hatte. Waldhof-Angreifer Dominik Martinovic scheiterte mit dem fälligen Elfmeter zwar an Marco Hiller, doch Marcel Costly staubte den Abpraller zur Führung ab (3. Minute).

Die Mannheimer bestimmten im Anschluss die Partie und ließen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Für den Waldhof verpasste Stefano Russo das 2:0, sein abgefälschter Distanzschuss ging am Tor vorbei (20.). Damit blieb es bis zum Pausenpfiff bei der verdienten Führung der Mannheimer.

Boyamba erhöht für die Mannheimer vom Punkt

Kurz nach dem Wechsel profitierten die Mannheimer von einem Münchner Ballverlust im Spielaufbau, Doch die Hereingabe von Anton Leander Donkor landete bei Löwen-Keeper Hiller. Auf der Gegenseite wurde 1860 nach zwei Standards erstmals gefährlich, Mannheims Torhüter Timo Königsmann zeigte sich jedoch auf dem Posten.

In der 65. Minute gab es erneut Handelfmeter für Mannheim, nachdem Münchens Kevin Goden den Ball nach einem Eckstoß an den Arm bekommen hatte. Joseph Boyamba trat an und verwandelte sicher (66.) zum 2:0.

Die Gäste aus München intensivierten zwar ihre Angriffsbemühungen, die Mannheimer zeigten sich jedoch laufstark und hellwach in den Zweikämpfen und ließen bis zum Schlusspfiff nichts mehr zu. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Pascal Sohm nach einer starken Einzelleistung den Endstand (90.+4).

Waldhof nur drei Punkte hinter dem Relagationsrang

Nach dem Sieg kann die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner weiter vom Aufstieg träumen. Mit 52 Punkten rücken die Mannheimer auf Platz vier der Tabelle vor und nur noch drei Punkte Rückstand auf den 1. FC Saarbrücken, der auf Relegationsrang drei steht. Nach der Länderspielpause tritt der SV Waldhof am 3. April (Sonntag) beim FSV Zwickau an.