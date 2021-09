Marc Schnatterer: Der "Mister Heidenheim" ist beim SV Waldhof unverzichtbar

Nach 13 Jahren als Spieler beim 1. FC Heidenheim wechselte Marc Schnatterer im Sommer zum SV Waldhof in die 3. Liga. Inzwischen hat sich der 35-Jährige auch in Mannheim als torgefährlicher Leistungsträger etabliert.

Im Fußball beschreibt manchmal eine einzige Aktion den kompletten Spieler: Der vergangene Samstag, es ist die 34. Minute im Duell des SV Waldhof gegen den Halleschen FC. In der Nähe der eigenen Strafraumkante erkämpft sich Marc Schnatterer einen von ihm selbst verlorenen Ball mit Vehemenz und letztem Einsatz wieder zurück, setzt mit einem genialen Pass in die Tiefe seinen Mitspieler Adrien Lebeau ein, der wiederum Joseph Boyamba den 2:1-Siegtreffer für die Mannheimer auflegt.

Selbstvertrauen für Routinier Schnatterer

Ein perfekter Angriffszug, ausgehend von Marc Schnatterer. Eine Szene voller Symbolik dafür, dass die langjährige Heidenheim-Legende als herausragender Fußballer und unermüdlicher Kämpfer auch in Mannheim angekommen ist : "Ich weiß nicht, ob ich immer bekannt war für die größte Zweikampfstärke in der Defensive", schmunzelte Waldhofs prominenter Neuzugang nach Spielende im Interview mit SWR Sport, "aber da habe ich das Gefühl gespürt, dass ich den Ball unbedingt wieder zurückhaben möchte. Das tut gut für's Selbstvertrauen."

Nach 13 Jahren, nach 427 Spielen mit 122 Toren, war Marc Schnatterers Vertrag nach dem Ende der letzten Saison beim 1.FC Heidenheim nicht mehr verlängert worden. Der Zweitligist plante die Zukunft ohne den 35-jährigen Kapitän. Also aufhören? Noch nicht! Schnatterer suchte sich zum Ausklang seiner ungewöhnlichen Karriere noch einmal eine neue Herausforderung, und er hat sie im Sommer beim ambitionierten Drittligisten SV Waldhof gefunden.

Drei Tore, drei Vorlagen nach neun Spielen

Die vorläufige persönliche Bilanz als Waldhof-Spieler stimmt: In neun Drittligaspielen stand Marc Schnatterer neun Mal in der Startelf, sammelte drei Tore und drei Vorlagen. Vor allem aber zeigte er sich mit seiner Routine als Profi, mit Laufstärke, Übersicht und perfekter Schusstechnik als belebendes und unverzichtbares Element für die Mannheimer.

"Für mich war ganz klar, dass wir als Mannschaft erfolgreich sein wollen", präsentiert sich Marc Schnatterer gegenüber SWR Sport als Teamplayer, "es geht nicht um mich, es geht um die Mannschaft. Wir haben nach neun Spielen und nach holprigem Start eine richtig gute Kurve bekommen, eine richtig gute Tendenz. Und daran wollen wir weiterarbeiten und nicht nachlassen. Und wenn wir Rückschläge bekommen, dann wollen wir uns wieder aufraffen." Zuletzt holten die Waldhöfer sieben Punkte aus drei Spielen, schielen als Tabellen-Fünfter Richtung Aufstiegsplätze.

Marc Schnatterer wird zum ersten Mal Vater

Und nicht nur sportlich läuft es zur Zeit rund beim früheren Heidenheimer Führungsspieler: Ende August, beim fulminanten 5:0 gegen Meppen, lüftete Marc Schnatterer nach einem seiner beiden Treffer ein süßes Geheimnis. "Schnatti" packte sich den Ball unters Trikot und formte mit seinem Daumen den Schnuller-Jubel in Richtung seiner schwangeren Freundin Maxi, die im Carl-Benz-Stadion auf der Tribüne saß. Marc Schnatterer wird zum ersten Mal Vater: "Wir freuen uns drauf", so Schnatterer, "wir schauen mal was auf uns zukommt und genießen die Zeit, wo man noch etwas länger ausschlafen kann."

"Schnatti" genießt den Alltag mit den Jungen in der Kabine

Nachwuchs hat sich also angekündigt im Hause Schnatterer. Da tut es dem Routinier mit seinen 35 Jahren gut, täglich in der Kabine von den Jüngeren etwas mitzunehmen: "Ich bin unglaublich froh hier dabei zu sein mit den jungen Spielern, wo man als alter Hase mit reinschnuppern kann, mittrainieren und mitspielen darf", beschreibt Schnatterer die Begegnung zweier Fußball-Generationen in der Mannheimer Mannschaft und freut sich über entsprechenden Input: "Man bekommt den Alltag der jungen Leute mit in der Kabine. Da versucht man einfach noch dabei zu bleiben. Ich habe nach wie vor viel Spaß und versuche alles rauszuhauen. Und solange das geht, gebe ich mein Bestes."

Der Vertrag endet im Sommer nächsten Jahres

Marc Schnatterers Einjahres-Vertrag in Mannheim läuft bis zum Sommer nächsten Jahres. Aber wer weiß: Falls der SV Waldhof den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen sollte, ob "Schnatti" ausgerechnet dann die Fußballschuhe in die Ecke stellt...?