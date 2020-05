Pepita-Hut, Schnauzbart und deftige Sprüche - Klaus Schlappner ging als Mannheimer Trainer-Original in die Bundesliga-Geschichte ein. An diesem Freitag feiert der Macher des 'Wunders vom Waldhof' seinen 80. Geburtstag. SWR Sport hat ihn besucht.

Der Mann ist nicht leicht zu finden, denn er lebt mitten im Wald. Wir besuchen Klaus Schlappner in seinem historischen Forsthaus Jägersburg, rund 20 Kilometer nördlich von Mannheim. Hier ist 'Schlappi' mit seiner Gattin Irene schon seit vielen Jahren zuhause. Und der Jäger aus Passion geht noch immer auf die Pirsch: "Ich bin jeden Tag draußen im Wald, zwischen Buntspecht und Grünspecht", sagt er. Sein einstiges Revier in der Geburtsstadt Lampertheim hat er längst Sohn Volker übergeben, Tiere und Pflanzen aber ziehen 'Schlappi' noch immer magisch an: "Die Natur und der Sport, das hat mir immer die nötige Energie gegeben".

Auch mit 80 Jahren ist 'Schlappi' noch voller Energie

Voller Energie ist Klaus Schlappner noch immer. "Ich fühle mich wohl und bin fit, genieße das Leben mit Familie und Freunden", sagt er mit seinem unverwechselbar-breiten kurpfälzer Dialekt. Auch mit seinen jetzt 80 Jahren empfängt uns der Fußball-Lehrer aus Leidenschaft bewundernswert rüstig und agil. Und schlagfertig wie man ihn von früher kennt, als lautstarker, rast- und ruheloser Wanderer an den Bundesliga-Außenlinien. Mit Pepita-Hut und Schnauzbart, auch als Mann mit klarer Meinung, die nicht immer und überall gut ankam. Und nicht jeder kam mit Schlappis Führungsstil klar.

Populär ist er aber bis heute: "Ich bekomme noch immer jede Woche Post mit Autogrammwünschen, das freut mich sehr". Klaus Schlappner wollte immer volksnah sein und ist der Bundesliga auch als ein Trainer in Erinnerung geblieben, "der keine Hemmungen gehabt hat, sich auch mal während des Spiels mit den Fans auszutauschen".

Dauer 1:26 min Klaus Schlappner zu seiner Popularität Klaus Schlappner zu seiner Popularität

Mit Kohler, Gaudino und Walter zum Waldhof-Aufstieg

37 Jahre ist es jetzt her, dass Klaus Schlappner die Bundesliga eroberte. Mit einer jungen Mannschaft aus Mannheimer Eigengewächsen schaffte der kernige Elektromeister aus Biblis 1983 das 'Wunder vom Waldhof', den sensationellen Aufstieg. 'Schlappi' formte mit seiner ihm eigenen Mischung aus väterlicher Strenge und Fürsorge Top-Talente wie den späteren Weltmeister Jürgen Kohler, den Nationalspieler Maurizio Gaudino, oder den Torjäger Fritz Walter: "Der beste Transfer", sagt Schlappner, "das ist der aus der eigenen Jugend". Und genau diese Jugendförderung erwartet er auch heute noch von jedem Coach, und nicht die Frage: "Wie viele Millionen habe ich in der Tasche, um sie auszugeben".

Dauer 0:42 min Klaus Schlappner über Jugendförderung Klaus Schlappner über Jugendförderung

Noch immer gibt es viele freundschaftliche Kontakte zu seinen früheren Jungs, wie der einstige Waldhof-Macher gegenüber SWR Sport mit Stolz betont. Und wenn inzwischen einer der Ex-Profis mal wieder Opa wird, "dann berichten es die Spielerfrauen meiner Gattin per WhatsApp". Gerne hätte er sie alle zu seinem 80. Geburtstag eingeladen, aber Corona hat das Fest erst einmal aufgeschoben: "Vielleicht ist der 22. Mai im Oktober", lacht 'Schlappi' und zwinkert mit den Augen.

Panierte Schnitzel statt goldener Steaks in Ludwigshafen

Die glorreichen Waldhof-Zeiten in den 80ern, Klaus Schlappner kann sich noch an jedes Detail seiner sieben Jahre im Mannheimer Arbeiterstadtteil erinnern: Sein Einstieg, der Aufstieg und wie seine 'Waldhof Buwe' einige Jahre die Bundesliga aufmischten.

Ganz ohne Bling-Bling und goldene Steaks: "Wir haben uns damals zwischen den Trainingseinheiten im Südweststadion in Ludwigshafen die Schnitzel selbst paniert", erinnert sich Schlappner an den familiären Zusammenhalt. Und wenn die Zeugwartsfrau keine Zeit hatte, "dann hat eben der Maurizio Gaudino beim Mannheimer Bäcker Grimminger den Kuchen für den Nachmittagskaffee abgeholt".

Dauer 0:41 min Klaus Schlappner: "Das war das i-Tüpfelchen" Klaus Schlappner: "Das war das i-Tüpfelchen"

Im heutigen Fußball ist ihm zuviel Geld unterwegs: "Im Moment wird mir zuviel gezeigt. Dass der einen Ferrari hat, und der noch ein Flugzeug, dies und das. Das ist nicht das Vorbild für die Masse unserer Kinder und Jugendlichen", sagt Schlappner meinungsstark, "da bin ich schon kritisch, das passt mir nicht".

Unvergessen der Triumph bei den Bayern

Für immer fest in Klaus Schlappners Gedächtnis ist natürlich auch der Coup bei den Bayern. Es war der 6. Oktober 1984, als die Mannheimer beim damaligen Tabellenführer im Münchner Olympiastadion mit 2:1 triumphierten, böse Revanche für das 0:6 vom Jahr zuvor nahmen. Dieter Schlindwein und Werner Heck schossen die Mannheimer Tore gegen die konsternierten Bayern-Stars Augenthaler, Matthäus und Rummenigge. Und als sich nach dem Abpfiff 'Schlappi' eine Bayern-Mütze über seinen Pepita-Hut stülpte, liefen die Bilder davon über alle Titelseiten.

Schlappner nach dem Bayern-Sieg 1984 Imago Imago

Fußball-Abenteuer nicht nur in China und im Iran

Doch jede Trainerzeit geht irgendwann zu Ende. 1987 trennten sich der SV Waldhof und Klaus Schlappner. Danach trainierte er Darmstadt, Saarbrücken und Jena. Kurios, dass er neben seinem Trainerjob bis in die 90er Jahre auch den arbeitsintensiven Elektrobetrieb weiterführte. Sein für ihn typischer Kommentar: "Wer sich die Zeit gut einteilt, der kann viel schaffen".

Als Sohn Volker den Familienbetrieb in Biblis übernahm, zog es 'Schlappi' hinaus in die Welt. Er wurde Nationaltrainer in China, entwickelte im Iran, in der Mongolei und auf Sumatra den Fußball. Auch als 80-Jähriger hegt und pflegt er als Beauftragter des DFB beste Kontakte nach China, betreut in Fernost verschiedene Fußball-Projekte. Als 'Onkel Schlappner' genießt er im Reich der Mitte, wo er einst sogar sein eigenes Bier verkaufte, große Popularität: "Dort brauche ich kein Taxi zu bezahlen".

Schlappner ist auch weltweit ein Kurpfälzer

Klaus Schlappner hat im Mannheimer Fußball viele Spuren hinterlassen. Und auch mit seinen jetzt 80 Jahren lässt er sich nicht verbiegen, vor allem nicht sprachlich: "Nie, nie", sagt Klaus Schlappner zum Abschied im Forsthaus Jägersburg, " ich red´ Kurpfälzisch, national und international. Selbst in meinen Büros in China oder im Iran hing immer das Schild 'uffbasse, ein Kurpfälzer'. Meine Dolmetscher haben erst gedacht, das sei eine zusätzliche Fremdsprache, bis sie`s verstanden haben..."

Dauer 1:08 min Klaus Schlappner über seinen Dialekt Klaus Schlappner über seinen Dialekt

Sein sportlicher Wunsch für die Zukunft? Klaus Schlappner drückt seinem SV Waldhof weiter die Daumen, dass es demnächst klappt mit dem Zweitliga-Aufstieg. Denn der Verein ist für ihn eine Herzensangelegenheit: "Schon als Lampertheimer Bub' bin ich nach dem Krieg über die Felder nach Mannheim gelaufen, um die Spiele zu sehen. Der Waldhof, das ist der absolute Renner in meinem sportlichen Leben".