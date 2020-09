per Mail teilen

In der letzten Saison hatte der SV Waldhof als Liga-Neuling überraschend um den Aufstieg mitgespielt. Am Montag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln startet Mannheim zwar nicht bei Null, aber ziemlich neu zusammengewürfelt.

So lief die vergangene Saison

Als Aufsteiger waren die Waldhöfer lange DIE Überraschung in der 3. Liga. Als im März die Saison wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde, lag das Team von Aufstiegstrainer Bernhard Trares sensationell auf Platz zwei. Ein direkter Aufstiegsplatz. Der Waldhof gewann viele Sympathien. Aber verspielte sie schnell wieder: Vehement und mit teilweise sonderbar anmutenden Begründungen versuchte die sportliche Leitung, den Abbruch der Saison zu erwirken.

Waldhof Mannheim wäre als Tabellenzweiter direkt in die 2. Liga aufgestiegen. Parallel dazu war Unruhe aufgekommen, da Leistungsträger vergeblich auf Gespräche über die Zukunft warteten. Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen landete der SV Waldhof am Ende auf Platz acht. Das bleibt unterm Strich für einen Aufsteiger aber beachtlich!

Wer kommt, wer geht

"Die bislang wundervollste Zeit" nannte Bernhard Trares seine zweieinhalb Jahre als Trainer von Waldhof Mannheim. Und ging trotzdem. Beim angebotenen Ein-Jahres-Vertrag fehlte ihm wohl die Wertschätzung. Mit der sportlichen Leitung soll es immer wieder geknistert haben. Auch im Team kam der große Bruch: Mit Kapitän Kevin Conrad und Michael Schultz ist die komplette Innenverteidigung weg, mit Gianluca Korte und Valmir Sulejmani fehlen torgefährliche Offensiv-Leute. Alles in allem verliert der SV Waldhof jede Menge Erfahrung und setzt auf hoffnungsvolle, entwicklungsfähige Spieler.

Unter den Neuen sticht in der Defensive Jesper Verlaat heraus, der 24-jährige Sohn von Ex-VfB-Profi Frank Verlaat bringt Zweitliga-Erfahrung aus Sandhausen mit. In der Offensive lässt die Verpflichtung von Joseph Boyamba aufhorchen. Der ebenfalls 24-jährige Stürmer kommt von Borussia Dortmund II, war dort Kapitän und mit zehn Toren einer der Erfolgsgaranten. Im Tor hat sich Neuzugang Jan-Christoph Bartels erstmal durchgesetzt.

Der Trainer

Anders als bei seinem Vorgänger dürfte sein Verhältnis zur sportlichen Leitung bestens sein. Immerhin kennen sich Patrick Glöckner und Jochen Kientz seit vielen Jahren. Aus einem anderen Leben. Glöckner hatte mit 28 Jahren seine Profikarriere beendet, um sich voll auf die Model-Karriere zu konzentrieren. Für Glöckners Agentur arbeitete auch ein "Joe Ibiza" - Jochen Kientz. Seit 2017 ist Glöckner Fußballlehrer.

Zuletzt hatte er vergeblich versucht, Chemnitz vor dem Drittliga-Abstieg zu retten, obwohl der Klub unter seiner Regie nur vier Niederlagen kassiert hatte. Das hat übrigens auch Michael Ballack (Chemnitz ist sein Jugendklub) beeindruckt. Über Ballacks konstruktive Kritik freut sich Glöckner, der sich durch langjährige Arbeit im Jugendbereich auch als Entwickler einen guten Ruf erarbeitet hat. Die junge Mannschaft nimmt seine Linie offenbar schon an: im Pokal gegen Freiburg griffen Justierungen in der Halbzeit direkt.

Erwartungen an die Saison

Nach dem Überraschungscoup in der letzten Saison warnen sie in Mannheim vor zu großen Erwartungen. Das große Pfund scheint schon jetzt der Teamgeist. Die neu zusammengesetzte Mannschaft hat schon erste Krisen gemeinsam gemeistert. Als vor dem DFB-Pokalspiel gegen Freiburg beim Aufwärmen Kapitän Marcel Seegert verletzt ausfiel, war die Antwort eine umkämpfte Partie mit einer knappen Niederlage gegen den Bundesligisten. Mit Seegert fehlt vorerst auf dem Platz und in der Kabine ein Leader verletzt: ein Saisonziel zu formulieren, wird für den SV Waldhof Mannheim dadurch nicht einfacher.