SV Waldhof wunderbar: Das sind die Gründe für den gelungenen Start

Der Saisonstart des SV Waldhof ist bestens gelungen. Sieg zum Punktspiel-Auftakt gegen Viktoria Köln, Überraschungserfolg im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel. Am Sonntag geht`s nach Verl. Was sind die Gründe für die Frühform der Mannheimer?

Der Kapitän

Er rennt, er kämpft, er wirft sich in alles, was sich bewegt: Marcel Seegert ist genau das, was man einen "Mentalitätsspieler" nennt. Unermüdlich treibt der 28-Jährige sein Team an. Im DFB-Pokalspiel gegen die Kieler musste der Waldhof-Musterkapitän gleich zweimal minutenlang behandelt werden. Einmal nach einer Rettungsaktion, einmal nach einem Zusammenprall mit Holstein-Keeper Tim Schreiber.

Und immer wieder rappelte sich Seegert auf, machte weiter, gab bis zum erfolgreichen Elferschießen alles für seinen Waldhof: "Da geht einem das Herz auf, wenn man das bei seinem Heimatverein machen darf, dann ist das noch etwas viel Größeres", so Seegert gegenüber SWR Sport, der als waschechter Mannheimer Bub nur wenige hundert Meter vom Waldhöfer Alsenweg entfernt aufgewachsen ist. "Das ist einfach wunderschön, auf dem Platz zu stehen und sich den Arsch aufzureißen". Mit dieser Einstellung reißt "Cello" die ganze Mannschaft mit.

Das Team

Die mannschaftliche Geschlossenheit bereits zum Saisonstart ist phänomenal. Zum Punktspiel-Auftakt in der 3. Liga gegen Viktoria Köln ließen sich die Mannheimer auch nicht vom schnellen Kölner 1:1-Ausgleich aus dem Konzept bringen, spielten weiter mutig und druckvoll nach vorne und wurden letztlich mit dem 3:1-Erfolg belohnt.

Im Pokal-Duell mit den zunächst fußballerisch besseren Kielern rannte jeder für jeden, füllte Lücken, Mannheim fuhr blitzschnelle Konter. Bei tropischer Hitze und mehr als 30 Grad im Schatten liefen die Waldhof-Buben 120 Minuten lang wie ein Uhrwerk. Nicht nur Torjäger Dominik Martinovic dampften bei seinem dauernden Pressingspiel geradezu die Socken.

In der Schlußphase der Partie wirkten die Mannheimer sogar stärker als der Zweitligist, sie hatten die Kieler bereits in der Verlängerung am Wackeln und Wanken. "Jeder kämpft für jeden", sagt der Elfmeter-Siegtorschütze Fridolin Wagner, "wir haben auch eine gewisse Qualität. Und wenn alles zusammenkommt, dann sind wir unbequem zu bespielen".

Erfreulich auch, wie gut die Ausfälle der beiden Offensiv-Könner Marc Schnatterer und Adrien Lebeau kompensiert wurden. Hier zeigte beispielsweise der junge Back-Up Baris Ekincier (23) sein Können, indem er fleißig die rechte Bahn beackerte und immer wieder mit schnellen Vorstößen und Torgefährlichkeit überzeugte. Mit dem Führungstreffer in der 3. Liga gegen Köln markierte er sogar den ersten Saisontreffer der Waldhöfer.

Klasse auch die Entwicklung von zwei weiteren jungen Spielern: Stefano Russo (22) überzeugt neben Routinier Marco Höger auf der Doppel-Sechs. In der Innenverteidigung überragt der Ex-Offenbacher Gerrit Gohlke (23) mit seinem Kopfballspiel defensiv wie offensiv.

Der Trainer

Von seinen vormaligen Stationen war nur Gutes über ihn zu hören. Und auch aus dem Umfeld der Waldhöfer bekommt der neue Mannheimer Coach Christian Neidhart bislang nur Lob. Der frühere Meppener und Essener wird als extrem jovial und nahbar beschrieben. Auch den Fans gegenüber. Mit seiner positiven Hemdsärmeligkeit passt der 53-Jährige perfekt in das Mannheimer Arbeitermilieu. Kleines feines Beispiel gefällig? Dass bei Busfahrten nach den Spielen zur Belohnung auch mal eine Kiste Bier im Mannschaftsbus steht, kommt prima an.

Neidhart gefiel nach dem Pokal-Coup gegen die Kieler vor allem "der Zusammenhalt im Team". Ein Umstand, für den gerade auch er als Trainer verantwortlich zeichnet. Ebenso wie für die bereits beschriebene prima Entwicklung einiger junger Spieler wie Gohlke, Russo oder Ekincier.

Auch die Neuzugänge Julian Riedel, Bentley Baxter Bahn und Berkan Taz wurden von Christian Neidhart bereits reibungslos in die Startelf integriert. Der gegen Köln verletzte Ex-Paderborner Johannes Dörfler sorgte gegen Kiel für frischen Wind.

Der Waldhof wirkt in Neidharts 4-2-3-1-System fußballerisch gefestigt. Und die 120 Power-Minuten gegen Kiel haben gezeigt, dass des Trainers Saisonvorbereitung auch kräftemäßig gelungen ist.

Die Fans

Wer es selbst erlebt hat, der konnte nur begeistert sein. Knapp 8.000 zum Auftakt gegen Viktoria Köln, mehr als 13.000 Waldhof-Fans im Pokal gegen Kiel. Und die sorgten für echte Gänsehaut-Atmosphäre im Carl-Benz-Stadion. Super Stimmung und tolle Choreographie schon vor dem Anpfiff, und am Ende tobten die Zuschauer bereits Minuten vor dem Elferschießen. Keiner saß mehr, alle standen, klatschten und feuerten ihre Waldhof-Buben an. Die stimmungsvolle Tribüne als Rückhalt fürs Team auf dem Platz - auf dem Waldhof passt das gerade perfekt zusammen. Das gibt den Spielern Rückenwind für die Extra-Meter: "Die Kurve ist der Wahnsinn", zeigt sich auch Mittelfeldmann Fridolin Wagner im Gespräch mit SWR Sport begeistert. "Für die 3. Liga ist das einfach phänomenal. Die tragen uns auch ein Stück weit".

Am Ende vielleicht bis zum Aufstieg? Der Anfang ist gemacht. Noch aber stehen 37 harte Ligaspiele als Pflichtübungen auf dem Programm. Die nächste am Sonntag (15 Uhr) in Verl. Der DFB-Pokal ist willkommene Kür. Und Zusatzverdienst. Mehr als 400.000 Euro für die zweite Runde tun der Waldhof-Kasse natürlich richtig gut.