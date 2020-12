Wenn am Samstag der SV Waldhof Mannheim den 1. FC Saarbrücken zum Traditionsduell der 3. Liga empfängt (live ab 14.00 Uhr im SWR Fernsehen), dann werden auch Erinnerungen an höherklassige Begegnungen wach.

Lange ist es her. In der Saison 1985/86 war es, als sich der SV Waldhof und der 1. FC Saarbrücken in der Bundesliga begegneten. Die Mannheimer unter Klaus Schlappner, mit Günther Sebert und Fritz Walter im Team, unterlagen an der Saar mit 1:2. In der Rückrunde revanchierte sich der SV Waldhof im Kampf um einen UEFA-Cup-Platz in Ludwigshafen mit einem 1:0. Die Mannheimer verpassten dennoch knapp den Europapokal, die Saarbrücker stiegen drei Wochen später aus der Bundesliga ab.

Überraschungs-Tabellenführer Saarbrücken

Mannheims heutiger Trainer Patrick Glöckner (44) war damals gerade neun Jahre alt und jagte noch in der E-Jugend des FSV Bischofsheim bei Frankfurt dem Ball hinterher. Und aus dem Bundesliga-Duell von einst wurde inzwischen ein Top-Spiel in der 3. Liga. Aufsteiger Saarbrücken kommt als Überraschungs-Spitzenreiter ins Mannheimer Carl-Benz-Stadion: "Wir freuen uns unwahrscheinlich, weil der Tabellenführer kommt. Es macht Spaß, sich gegen eine Mannschaft zu messen, die zurecht an der Spitze steht", so Glöckner, "Saarbrücken ist eine Mannschaft mit einer offensiven Spiel-Philosophie. Aber auch wir haben brutale Waffen, die wir einsetzen können".

Fußball-Feinkost auch beim SV Waldhof

Schließlich besitzen auch die neu formierten Mannheimer mit ihren jungen, schnellen und fußballerisch begabten Neuzugängen sowie den verbliebenen Leistungsträgern eine interessante Mischung, die für attraktiven Fußball steht. Die Waldhof-Partien sind für die Fans am Fernseher in dieser Saison bislang eine sehr kurzweilige Kost. Ein Jammer, dass die bekannt emotionalen Waldhof-Anhänger die Spiele (noch) nicht in der Carl-Benz-Arena verfolgen können.

Ärger über den schlechten Trainingsplatz

Unterhaltsam soll es aber auch am Samstag werden. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Zwickau und Duisburg und der coronabedingten Verschiebung der Partie in Lübeck sind die Waldhöfer richtig heiß auf die Partie gegen die Saarländer: "Die Pause und das ausgefallene Spiel waren für uns ein nerviger Nachteil, wir sind dadurch ein bisschen aus dem Takt gekommen", sagt Patrick Glöckner gegenüber SWR Sport.

Ärgerlich für den Waldhof-Coach sind auch die momentan schwierigen Platzverhältnisse auf dem Trainingsgelände: "Wir sind diese Woche zweimal auf die Schnauze gefallen", sagt Glöckner, denn auf dem Übungsplatz am Alsenweg verletzten sich mit Hamza Saghiri (Bänderriss im Knöchel) und Marcel Seegert (Kapselverletzung) gleich zwei Spieler, weil sie auf dem holprigen Geläuf umknickten.

Duell der Torjäger Boyamba und Shipnoski

Auch an der Saar fiebert man der Partie in Mannheim entgegen. Und FCS-Trainer Lukas Kwasniok, der frühere Karlsruher, hofft auf einen "Augenschmaus" im Duell mit dem SV Waldhof. Den bislang 24 Saisontoren der Saarbrücker stehen 21 Treffer der Waldhöfer gegenüber. Wobei der SVW aktuell zwei Spiele weniger gespielt hat, die ausgefallenen Partien gegen Lübeck und Meppen noch nachgeholt werden müssen. Interessant wird am Samstag in jedem Fall auch das Aufeinandertreffen der beiden Torjäger Joseph Boyamba (Mannheim) und Nicklas Shipnoski (Saarbrücken), die beide schon sechs Mal ins Netz trafen.

Es ist angerichtet, wobei sich der SV Waldhof und der 1. FC Saarbrücken übrigens zum ersten Mal überhaupt in der 3. Liga gegenüberstehen. Die meisten Duelle der beiden Rivalen fanden in der 2. Bundesliga und in der Regionalliga statt. Und wer weiß, vielleicht trifft man sich an Rhein und Saar irgendwann auch mal wieder ganz oben in der Bundesliga. Wie damals vor 34 Jahren in Ludwigshafen.