Neuer Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm: "Ich freue mich auf die Aufgabe"

Wo geht's hin mit dem SV Waldhof Mannheim in der neuen Saison? Unter anderem darüber hat der neue Cheftrainer, Rüdiger Rehm, jetzt gesprochen.

"Es fühlt sich sehr, sehr schön an" - mit diesen Worten beschreibt Rüdiger Rehm seine Rückkehr zum SV Waldhof. Dieses Mal allerdings nicht als Spieler - wie zu Beginn seiner Karriere mit 18 Jahren - sondern als Cheftrainer. Dass Rüdiger Rehm auf Christian Neidhart folgen wird, hatte der Klub am Montag bekannt gegeben.

Neue Aufgaben für Waldhof

In der Vergangenheit kramen will der 44-Jährige nicht, sondern eher nach vorne schauen: "Wir haben eine Zukunftsplanung vor uns und das ist wichtiger als was vor 20 Jahren war". Rehm absolvierte zwischen 1997 und 2001 97 Pflichtspiele für Waldhof Mannheim und spielte in zwei Saisons mit Mannheim in der 2. Bundesliga.

Er freue sich auf die Aufgabe, sagt der neue SVW-Coach. Die erste Aufgabe lautet, gemeinsam mit Geschäftsführer Tim Schork einen neuen Kader zusammenzustellen. Denn der SV Waldhof braucht einige Neuzugänge. 13 Spieler haben den Verein nach einer für die Fans recht bescheidenen Saison verlassen - unter anderem Marco Höger, Alexander Rossipal, Top-Stürmer Dominik Martinovic sowie Marc Schnatterer, der seine Profilaufbahn beendete. Rehm hält Ausschau nach "leistungsfähigen Spielern", sagt er - egal, ob die nun 34 oder 20 Jahre alt seien.

Balance zwischen Defensive und Offensive

Da viele Spieler aus der Offensive den Klub verlassen haben, liegt der Fokus hauptsächlich darauf. "Aber auch die Defensive kann noch optimiert werden, auch da sind wir noch nicht komplett", sagt Rehm - und sieht hier Verbesserungspotenzial, wenn er sich die vergangene Saison anschaut.

"Eine defensive Stabilität ist sehr wichtig. Das ist auch ein wichtiger Trainingsinhalt. Der Waldhof war natürlich offensiv sehr, sehr stark und sehr, sehr gefährlich und hat damit die eine oder andere Lücke in der Defensive offengelassen."

Fans freuen sich auf Rehm

Von der Fangemeinde wird Rehm überwiegend positiv aufgenommen, zum Beispiel in den sozialen Medien. Das bekommt der gebürtige Heilbronner dort allerdings gar nicht mit, er mache sich nichts aus Social Media. Der SV Waldhof Manheim dagegen offenbar schon. Auf Instagram begrüßt der Klub den neuen Trainer unter anderem so: