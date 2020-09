Innerhalb weniger Tage ist der SV Waldhof Mannheim zum zweiten Mal für das Verhalten seiner Fans bestraft worden. Diesmal geht es um die Vorfälle beim Traditionsduell gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte Waldhof Mannheim mit einer Geldstrafe in Höhe von 7.925 Euro. Wie Verband und Verein am Dienstag mitteilten, hat Waldhof dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.

Geahndet wurden Vorfälle vom 1:1 beim 1. FC Kaiserslautern am 1. September. Rauchtöpfe und starke Rauchentwicklung hatten eine kurze Unterbrechung in der Anfangsphase verursacht. Zudem hatten Zuschauer ein Banner mit unsportlichem Inhalt gezeigt.

Die Geldstrafen häufen sich

Erst am Freitag war Waldhof Mannheim zu einer Geldstrafe von 15.150 Euro verurteilt worden. Dabei ging es um die Vorfälle während der Partie gegen Hansa Rostock am 29. September.

"Die nun erhaltene Strafe ärgert uns natürlich. Ich möchte deshalb mein Angebot zur Spende an die Jugendabteilung des Vereins erneuern", sagte SVW-Präsident Bernd Beetz. Der 69-Jährige hatte nach der Rostock-Strafe angekündigt, 15.150 Euro an die Waldhof-Jugend zu spenden, falls es "zu keinen Pyro-Einsätzen und Übergriffen während der nächsten vier Heimspiele kommt". Am Montagabend hatte der Verein bekannt gegeben, auf dem Weg in die 3. Fußball-Liga einen Verlust von 2,2 Millionen Euro gemacht zu haben.