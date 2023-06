Die vergangene Saison 2022/2023 hat der SV Waldhof Mannheim auf Platz sieben abgeschlossen. Etwas enttäuschend, weil man insgeheim darauf gehofft hatte aufzusteigen. Für die anstehende Saison wird der Kader aktuell heftigst auf links gedreht.

Wer kommt?

Rüdiger Rehm kehrt als Trainer zum SV Waldhof Mannheim zurück. Der 44-Jährige gebürtige Heilbronner tritt die Nachfolge von Christian Neidhart an, dessen Vertrag nach dem verpassten Aufstieg aufgelöst worden war. Rehm war als Spieler von 1997 bis 2001 in 97 Spielen für den SV Waldhof aufgelaufen. "Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl, wieder am Alsenweg und im Carl-Benz-Stadion arbeiten zu dürfen", freut sich Rehm. Mit dem SV Wehen Wiesbaden hatte er den Aufstieg in die 2. Bundesliga und mit SG Sonnenhof Großaspach den Sprung in Liga drei geschafft. Zuletzt war Rüdiger Rehm Cheftrainer des FC Ingolstadt 04.

Minos Gouras ist ist die aktuellste Verpflichtung. Der 25-jährige Offensivmann kommt vom SSV Jahn Regensburg und soll für Belebung im Angriff sorgen. Gounas wurde unter anderem im NLZ des SC Freiburg ausgebildet und kommt mit der Empfehlung von 20 Scorerpunkten in 57 Drittliga-Spielen. Auch Defensivallrounder Tim Sechelmann schließt sich dem Waldhof an. Der 24-Jährige lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga und 3. Liga auf. Zuvor durchlief er die Jugendabteilung von Borussia Dortmund und sammelte Regionalliga-Erfahrung beim 1. FC Köln II. Tim Sechelmann bringt eine gute Mischung aus Körperlichkeit, Athletik und spielerischer Qualität mit an den Alsenweg. Der in Münster geborene Abwehrspieler ist auf verschiedenen Positionen im Abwehrverbund einsetzbar.

Vom Ligarivalen FC Ingolstadt bringt Rüdiger Rehm zur kommenden Saison Offensivmann Jalen Hawkins mit. Der 22-Jährige wurde beim FC Bayern München ausgebildet. In der letzten Saison erzielte er drei Tore in 30 Partien. Jalen soll mit seiner Geschwindigkeit die Aussenpositionen des SVW beleben.

Vom Zweitligisten SC Paderborn kommt Jonas Carls an den Alsenweg. Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei in die Kurpfalz. Der Hundesliebhaber bezeichnet sich selbst als "sehr dynamischen Außenverteidiger", der sich keinesfalls scheut, Wege nach vorne zu machen.

Auch für das defensive Mittelfeld gibt es Nachschub: Julian Rieckmann lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den 1. FC Magdeburg auf. Der 22 Jahre alte defensive Sechser stammt aus der Jugend von Werder Bremen.

Schon etwas länger steht fest, das Mittelfeldspieler Per Lockl ein "Waldhof-Buwe" wird. Der 22-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit für die Reserve von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West auf.

Wer geht?

Abwehrspieler Alexander Rossipal spielt ab sofort eine Klasse höher für Zweitligist Hansa Rostock. Der 27-Jährige gebürtige Stuttgarter erhält einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

Ebenfalls hoch in die 2. Liga wechselt Angreifer Dominik Martinovic. Der 26-Jährige wird die Offensive von Zweitligaaufsteiger SV Elversberg verstärken. Martinovic hatte in der abgelaufenen Saison zwölf Treffer erzielt, in insgesamt 141 Drittliga-Einsätzen gelangen ihm 69 Torbeteiligungen. Seine konstant starken Leistungen, Schnelligkeit und Abschlussstärke werden dem SVW fehlen.

In Liga drei bleibt Gerrit Gohlke. Seit längerem wurde darüber spekuliert jetzt ist es fix: Der 24-Jährige Defensivspezialist schließt sich Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an.

Desweiteren sind weg: Marc Schnatterer (Karriereende), Stefano Russo (FC Viktoria Köln), Marco Höger (1. FC Köln II) Dominik Kother (Karlsruher SC), Johannes Dörfler (SC Paderborn), Morten Behrens (SV Darmstadt 98), Marten Winkler (Hertha BSC).

Wer könnte noch kommen?

Kehrt Alexander Esswein zum SV Waldhof zurück!? Einem Bericht des "Mannheimer Morgen" zufolge soll der 33-Jährige Routinier auf der Liste von SVW-Geschäftsführer Tim Schork stehen. Zwischen 1999 und 2002 spielte er drei Jahre in der Jugend der Waldhöfer. In den letzten drei Jahren lief Esswein für den SV Sandhausen auf. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Beim Zweitliga-Absteiger war er meistens gesetzt und bestritt insgesamt 85 Partien. Dabei gelangen ihm acht Tore und neun Vorlagen. Davor spielte alexander Esswein für u.a. für Wolfsburg, Stuttgart, Hertha BSC jahrelang in der Bundesliga.

Wer könnte noch gehen?

Baris Ekincier wird aktuell mit den Kickers Offenbach und Ex-Waldhof Coach Christian Neidhart in Verbindung gebracht. Der Rechtsaußen schoss in der letzten Saison in 21 Spielen drei Tore. Keine Statistik, die unbedingt für einen Verbleib spricht.