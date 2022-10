Neonazi-Eklat vor dem Pokal-Spiel von Waldhof Mannheim

per Mail teilen

Der Stadionsprecher gedachte vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Nürnberg einem deutschlandweit bekannten Neonazi. Waldhof Mannheim reagierte noch am Dienstagabend.

Der SV Waldhof Mannheim distanzierte sich noch am Abend: "Diese Aktion war vor der Partie nicht mit den Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim 07 abgesprochen", hieß es noch am Dienstagabend in einer Stellungnahme des Vereins. Vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gedachte der Mannheimer Stadionsprecher Stephan Christen zwei verstorbenen Personen. Einer davon war der deutschlandweit bekannte Neonazi Christian Hehl, der zwischen 2014 und 2019 für die NPD im Mannheimer Stadtrat saß und 2018 als Zeuge im NSU-Untersuchungsausschuss aussagte. Laut "Rheinpfalz" war Hehl zudem wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Gewaltdelikten mehrfach vorbestraft und hatte Kontakt zur Rechtsterroristin Beate Zschäpe.

Waldhof Mannheim distanziert sich

Stadionsprecher Christen habe dem Verein versichert, dass die Kondolenz-Wünsche an ihn herangetragen wurden und er den Neonazi und dessen Vita nicht kannte. "Selbstverständlich distanzieren sich der SV Waldhof und unserer Stadionsprecher weiterhin von rechtsradikalem Gedankengut", schrieben die Mannheimer.