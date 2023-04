Waldhof-Profi Marc Schnatterer beendet seine Karriere

Marc Schnatterer von Waldhof Mannheim zieht einen Schlussstrich. Nach der Saison beendet der 37-Jährige seine Profilaufbahn und blickt auf schöne Zeiten zurück.

Unmittelbar nach dem 2:1-Sieg der Mannheimer gegen den SC Freiburg II verkündete Schnatterer im Gespräch mit SWR Sport seine Entscheidung. "Ich habe mit meiner Familie lange genug überlegt, wir haben uns Gedanken gemacht, was der richtige Weg ist. Ich werde Ende des Jahres 38. Ich hatte so viele schöne Momente, konnte mir mit dem Fußball so viele Träume erfüllen."

Schnatterer: "Werde jede Minute mit den Jungs genießen"

Dennoch sei das noch nicht der Tag, um Danke zu sagen und sich zu verabschieden, schließlich stünden noch sieben Spieltage in der 3. Liga bevor. In den verbleibenden Wochen wird der SV Waldhof alles daran setzen, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Durch den Sieg gegen den SC Freiburg II darf die Mannschaft wieder träumen. "Solange werde ich jede Minute auf dem Platz und mit den Jungs genießen", sagte Schnatterer und lobte die Fans: "Was die Fans hier abreißen in den Heimspielen, das ist schon Gänsehaut." Es sei spürbar, wie viel der Traditionsverein den Fans bedeute. "Das ist unglaublich. Ich hoffe, dass wir noch viele Punkte einfahren. Natürlich träumt man von dem Größten."

Schnatterer bei Heidenheim eine Vereinslegende

Bevor Schnatterer im Juli 2021 nach Mannheim kam, spielte er 13 Jahre für den 1. FC Heidenheim und wurde dort zur Vereinslegende: 457 Pflichtspiele für den 1. FC Heidenheim, 121 Tore, 128 Assists. "Was wir da zusammen aufgebaut haben, wo wir hingekommen sind: Da haben wir Spiele spielen dürfen, da habe ich damals mit 20, 21 Jahren nicht davon geträumt, dass ich sowas mal spielen darf." Dort habe er sich den Traum vom Profifußball erfüllen dürfen. Dafür sei er sehr dankbar.