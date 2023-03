Samstag von 14.00 Uhr an

Waldhof Mannheim steht in der 3. Liga auf einem Aufstiegsplatz. Im Duell beim SV Wehen Wiesbaden kann die Mannschaft von Christian Neidhart einen weiteren Schritt Richtung 2. Bundesliga machen. Der SWR überträgt am Samstag (18.03.) live von 14.00 Uhr an.