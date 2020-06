Mit zwei Toren schoss Gianluca Korte den SV Waldhof am Samstag zum Sieg gegen Viktoria Köln. Mannheim festigte damit seinen direkten Aufstiegsplatz. Nach der Saison aber droht der Weggang des Torschützen.

Wer sich einfach mal die Zeit nimmt, um den Fußballspieler Gianluca Korte aufmerksam zu beobachten, der empfindet sehr schnell Freude und Unterhaltung. Denn dieser 29-jährige Offensivspieler des SV Waldhof ist ein ganz feiner Kicker. Nicht besonders groß und kräftig, dafür aber stets mit schnellen Schritten unterwegs wie ein Quirl: Dribbelstark, wendig und wuselig, vom Gegner kaum zu packen. Einer, der überall auftaucht, wo`s brenzlig werden könnte. Dazu immer für ein Tor gut.

Dauer 9:19 min Waldhof Mannheim - Viktoria Köln Waldhof Mannheim siegt gegen Viktoria Köln mit 2:1 durch einen Doppelpack von Korte,

Gianluca Korte drehte das Spiel gegen Köln

Letzten Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln verdeutlichte Gianluca Korte einmal mehr seinen immensen Wert für das Waldhof-Team. Er drehte mit zwei Treffern die Partie, egalisierte zunächst gleich nach der Pause den 0:1-Rückstand mit einem Volleyschuß von der Strafraumkante unten ins Eck. Und als dem SV Waldhof schon die Spielzeit davon zu laufen drohte, da lief der gebürtige Pfälzer seinen Gegenspielern einfach noch einmal davon und wuchtete den Ball mit Unterstützung des Kölner Torhüters ein zweites Mal über die Linie.

2:1 für Mannheim, zweiter Sieg in Serie, den zweiten Tabellenplatz und damit den direkten Aufstiegs-Rang zur 2. Bundesliga gefestigt. Nicht der erste Doppelpack von Korte: "Das ist mir zuletzt schon in der Vorrunde gegen 1860 München gelungen", kam die prompte Antwort von Gianluca auf die entsprechende Frage von SWR Sport.

Dauer 0:32 min SV Waldhof Gianluca Korte SV Waldhof Gianluca Korte

"Wir sind jetzt viel präsenter als direkt nach der Corona-Pause", erklärte Doppelpacker Gianluca Korte die Mini-Serie. Und außerdem: "Wir sind wir wieder eine super Mannschaft. Jeder vertraut dem anderen", so Gianluca Korte, "und wenn mal etwas schief geht, dann gibt es kein Gemeckere".

Zwillingsbruder Raffael Korte fehlt schon lange wegen Verletzung

Eigentlich gibt es ja den 'doppelten Korte' beim SV Waldhof. Weil aber leider Zwillingsbruder Raffael schon beinahe die gesamte Saison wegen einer Meniskus-OP ausfällt (zwei Spiele, ein Treffer), muss Gianluca zur Zeit die Familienehre als Torschütze ganz alleine hochhalten. Gegen Köln gelangen dem bei Phönix Schifferstadt groß gewordenen Gianluca schon die Saisontreffer Nummer sieben und acht.

Das ist eine prima Quote wenn man bedenkt, dass Gianluca (wie auch Bruder Raffael) nicht der reine Typ Toremacher ist, der sich vorwiegend im und am Sechzehner tummelt. Beide Kortes stoßen viel lieber aus dem Rückraum oder über die Flügel zwischen die Abwehrreihen der Gegner und sorgen so für permanente Unruhe.

Und weil bei den Mannheimern Stoß-Stürmer und Top-Goalgetter Valmir Sulejmani erneut verletzungsbedingt passen muss, sind die speziellen Fähigkeiten von Gianluca Korte für die Aufstiegs-Ambitionen des SV Waldhof umso wertvoller. Was auch für die nächste Partie schon am Dienstagabend beim Halleschen FC gilt (20:30 Uhr, einen Spielbericht gibt es auf YouTube SWR Sport).

Kann der SV Waldhof Gianluca Korte halten?

Bleibt allerdings die bange Frage, ob sich der SV Waldhof und alle Mannheimer Fußball-Genießer auch in der kommenden Saison, ob 2. Liga oder 3. Liga, auf das filigrane Ballspiel des Gianluca Korte freuen dürfen. Der Vertrag läuft aus: "Es gibt Gespräche", bestätigt Waldhof-Sportdirektor Joachen Kientz gegenüber SWR Sport entsprechende Verhandlungsrunden schon seit Februar um eine Verlängerung des Arbeitspapiers, "Gianni ist ein guter Spieler und ein guter Junge, der sich bei uns wohlfühlt".

Längst aber sind auch andere Klubs an den Diensten von Gianluca Korte interessiert. Und so werden die Namen Hansa Rostock und MSV Duisburg hartnäckig als mögliche künftige Arbeitgeber des Pfälzers genannt, der einst bei Eintracht Braunschweig (2 Bundesligaspiele) mit Bruder Raffael im Profifußball landete. Heißt es am Ende erst Aufstieg, dann Abschied für Gianluca Korte beim SV Waldhof? "Es ist legitim, dass sich Spieler umschauen", sagt Sportdirektor Kientz, "wir werden sehen...".