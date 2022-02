Waldhof-Trainer Glöckner: "Die Emotionen in den Griff bekommen"

Mit tausenden Fans im Rücken und mit einem kühlen Kopf will der SV Waldhof Mannheim im Derby gegen Kaiserslautern bestehen.

Patrick Glöckners Augen glänzen. "Das ist das geilste Spiel in der Saison", sagt der Trainer des SV Waldhof Mannheim voller Vorfreude, "und es kommt auch zur rechten Zeit". Das prestigeträchtige Kurpfalz-Derby ist dieses Mal vor allem eines: ein echtes Spitzenspiel. Beide Teams sind mittendrin im Aufstiegsrennen zur 2. Liga. Glöckner erwartet, genauso wie sein Gegenüber Marco Antwerpen, "ein Spiel auf Augenhöhe".

19.000 Fans in Mannheim

Der Trainer der Mannheimer freut sich besonders auf die Fans. 19.000 werden im Carl-Benz-Stadion erwartet, darunter 1.900 FCK-Fans. "Das ist das, wonach jeder Spieler lechzt. Das ist das, was uns immer wieder beflügelt. Die Fans bringen uns genau diesen Schub, den wir brauchen, um über uns hinauszuwachsen", so Glöckner.

Balance zwischen Aggressivität und Fairness

Im Hinspiel in Kaiserslautern ging es zwischen beiden Teams hoch her. Tore fielen zwar nicht, aber insgesamt gab es vier Platzverweise. Umso mehr heißt das Motto dieses Mal: cool bleiben. "Wir müssen schauen, dass wir die Emotionen ein Stück weit in den Griff bekommen", sagt Waldhof-Trainer Patrick Glöckner vor der Partie am Sonntag. "Unsere Führungsspieler müssen die Balance herstellen können zwischen Aggressivität und fairem Zweikampfverhalten". Mannheims Führungsspieler Marc Schnatterer ergänzt: "Die Aufgabe für uns wird es sein, die nötige Gelassenheit zu finden, uns im Vorfeld nicht so viel aufzuregen".