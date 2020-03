Am Montag entschied der DFB, die 3. Liga bis zum 30. April zu unterbrechen. Am Tag zuvor sprach sich der Geschäftsführer von Waldhof Mannheim Markus Kompp noch für einen sofortigen Saisonabbruch aus. Im exklusiven SWR Sport-Interview erklärt er, welche Maßnahmen der SVW jetzt ergreift.

SWR Sport: Markus Kompp, Sie haben sich für einen sofortigen Saisonabbruch ausgesprochen. Warum?

Markus Kompp: Voranstellen muss man die Gesundheit aller und die Verlangsamung der Virus-Verbreitung, das steht im Vordergrund. Das kommt mir aktuell in den Diskussionen um den Fußball zu kurz. Des Weiteren haben die DFL und der DFB einfach andere Voraussetzungen. In der DFL sind die TV-Gelder und die Sponsoreneinnahmen die Haupteinnahmequelle, dementsprechend ist dort die Beendigung der Saison finanziell wichtig. In der 3. Liga sieht das anders aus: Wir haben schon über 70 Prozent der Saison gespielt. Die TV-Gelder sind im Verhältnis überschaubar, die Zuschauereinnahmen mit durchschnittlich über 21 Prozent essentiell. Aktuell muss man davon ausgehen, dass wir in der 3. Liga kein Spiel mehr vor Zuschauern austragen können. Da sehe ich die größte Chance für die Drittligavereine in einem Saisonabbruch, um mögliche Kosten einzusparen.

Die Gesundheit geht vor finanziellen Interessen! Zudem bietet eine schnelle Entscheidung für einen sofortigen Saisonabbruch jedem kleineren Verein die Möglichkeit wichtige Managemententscheidung zur Reduzierung des finanziellen Schadens zu treffen. #Coronavirus #covid_19 #saisonabbruchjetzt #svw07 #Fairplay #3liga #bundesliga #Gesundheitgehtvor #gesellschaftlicheVerantwortung markus_kompp, Instagram , 15.3.2020, 12:27 Uhr

Wie bewerten Sie die DFB-Entscheidung, die Saison bis zum 30. April zu unterbrechen?

Kompp: Wir begrüßen die Entscheidung, die gestern getroffen wurde (Saisonunterbrechung bis 30.04., Anm. d. Red.). Das gibt uns auch schon Handlungsmöglichkeiten. Das schlimmste wäre gewesen, wenn wir uns von Woche zu Woche hätten hangeln müssen.

Von welchen Handlungsmöglichkeiten sprechen Sie konkret?

Kompp: Am Ende des Tages sind wir natürlich auch ein Unternehmen, wir haben schon eine ausgegliedert Spielbetriebs-GmbH. Auch wenn das natürlich keiner möchte müssen wir jetzt prüfen, ob wir unsere Mitarbeiter und Spieler in die Kurzarbeit schicken. Im Sinne des Vereins müssen wir jetzt einfach schauen, wie wir die Kosten minimieren.

Dauer 0:24 min SVW-Geschäftsführer Markus Kompp im SWR Sport-Interview SVW-Geschäftsführer Markus Kompp im SWR Sport-Interview über die beantragte Kurzarbeit

Wie ist das weitere Vorgehen, was den Trainingsbetrieb betrifft?

Kompp: Wir haben heute den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Zuerst war das nur bis heute der Fall. Die Spieler haben individuelle Trainingspläne bekommen. Bei einer Kurzarbeit wäre das dann aber auch hinfällig.

Wie würde das dann bei einer Kurzarbeit der Spieler aussehen?

Kompp: Das ist gestern auch eine große Diskussion gewesen. Wenn wir jetzt wirklich am 30. April starten sollten, wer kann sich denn dann im Vorfeld überhaupt normal auf das Spiel vorbereiten? In vielen Bundesländern sind die Trainingsplätze und die Stadien komplett gesperrt, da ist auch kein Training möglich. In anderen Bundesländern ist es möglich. Das ist eine große Diskussion bezüglich Wettbewerbsverzerrung.

Ich glaube, wenn man nach über 70 Prozent der Saison auf einem Aufstiegsplatz steht, dann hat man das vielleicht auch verdient. Markus Kompp

Es sind über 70 Prozent der Saison absolviert. Inwieweit ist das Einfrieren und Werten der Tabelle ein mögliches Szenario?

Kompp: In dem Moment hätte der SV Waldhof Mannheim einen Vorteil (der SVW steht auf einem direkten Aufstiegsplatz, Anm. d. Red.). Aber ich glaube, wenn man nach über 70 Prozent der Saison dort steht, dann hat man das vielleicht auch verdient. Das müssen aber andere entscheiden, was daraus dann die Konsequenz ist. Das ist dann aber erst der dritte Gedanke. Der erste Gedanke muss die Gesundheit sein, der zweite Gedanke muss die finanzielle Belastung sein. Der dritte Gedanke gilt dann erst der sportlichen Wertung.