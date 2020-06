In einem über weite Teile ausgeglichenen Spiel gewinnt Waldhof Mannheim durch einen Elfmeter in den Schlussminuten gegen Hansa Rostock mit 1:0. Der SVW erobert sich durch den Last-Minute-Sieg einen direkten Aufstiegsplatz zurück.

Nach dem missglückten Restart gegen Uerdingen (1:2) wechselt Waldhofs Trainer Bernhard Trares auf vier Positionen: Gohlke, Flick, Gouaida und Koffi starten für Conrad, Christiansen, Ferati und Sulejmani, der nach einem Muskelfaserriss erneut wochenlang ausfällt.

Waldhof Mannheim gewinnt am Ende knapp mit 1:0 bei Hansa Rostock am Dienstagabend in der 3. Liga.

Torlose erste Halbzeit

In Rostock finden die Hanseaten besser ins Spiel, der Tabellendritte aus Mannheim kommt in der ersten halben Stunde kaum zu Chancen. Danach wird das Spiel ausgeglichener und auch Mannheim erarbeitet sich bei weniger Ballbesitz einige Möglichkeiten. Weil keine der beiden Mannschaften vor dem Tor zwingend genug agiert, geht es torlos in die Pause.

Der SV Waldhof Mannheim hat trotz großer personeller Sorgen seine imposante Auswärtsserie ausgebaut.

Umstrittener Elfmeter-Pfiff bringt den Mannheimer Sieg

Die Hansa-Kogge kommt mit mehr Druck aus der Pause, Waldhof Mannheim lässt sich tief in die eigene Hälfte pressen. Nach der etwa zehnminütigen Drangphase der Gastgeber investiert auch Mannheim mehr in die Offensive, in der 62. Minute kommen Bouziane und Ferati in einem Doppelwechsel für Koffi und Korte. Beide Mannschaften nehmen in der Folge das Tempo ein wenig raus, Torraumszenen sind selten.

Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim 0:1 (0:0) Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg, Scherff (75. Neidhart) - Ahlschwede, M. Pepic, Bülow, Butzen - Nartey (83. Opoku) - Vollmann (71. Granatowski), Breier (75. Hanslik) SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Marx, Gohlke, Mi. Schultz, Hofrath - Flick, Ma. Schuster - Deville (90. Just), Gouaida (90.+4 Celik), G. Korte (63. Ferati) - Koffi (63. Bouziane) Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) Tore: 0:1 Ferati (86./Foulelfmeter) Gelbe Karten: M. Pepic (8), Sonnenberg (6) / G. Korte (4), Gohlke (1)

In der 84. Minute arbeiten sich die Mannheimer mal wieder in den gegnerischen Strafraum, Marx kommt ohne wirklichen Kontakt zu Fall und es gibt den Pfiff. Ferativ tritt zum strittigen Elfmeter an und verwandelt zum 1:0 aus Mannheimer Sicht. Dabei bleibt es. Die fast schon unheimliche Auswärts-Serie der Waldhöfer, die seit Mai 2018 auswärts ungeschlagen sind, bleibt bestehen.