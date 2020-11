per Mail teilen

Oberliga gegen 3. Liga oder FC Nöttingen gegen Waldhof Mannheim. Beim Finaltag der Amateure geht es um den Einzug in den DFB-Pokal. Es ist die erste Probe für den neuen Waldhof-Coach Patrick Glöckner.

Der DFB-Pokal ist das Ziel, und das will der Oberligist FC Nöttingen 1957 e.V. unbedingt erreichen. Doch dazu müssen sie am Samstag im badischen Pokalfinale Waldhof Mannheim schlagen. Gespielt wird im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim, Anpfiff ist um 16:45 Uhr.

Live ab 16:45 Uhr: Nöttingen - Mannheim

Der Sieger trifft im DFB-Pokal auf den SC Freiburg

Nöttingen kämpfte sich bereits Mitte März im Elfmeterschießen gegen Mühlhausen in dieses Finale. Wegen der langen Corona-Pause konnten die Waldhöfer erst vor einer Woche gegen den ASC Neuenheim nachziehen. Der Drittligist gewann souverän mit 3:0. Der letzte Mannheimer Sieg im Badischen Pokal liegt mittlerweile 21 Jahre zurück. Der Sieger dieses Endspiels zieht in den DFB-Pokal ein und trifft dort in der ersten Runde auf das Bundesliga-Team des SC Freiburg.

Für Mannheims neuen Trainer Patrick Glöckner , der im Juni die Nachfolge von Bernhard Trares angetreten ist, eine erste, und gleichzeitig wichtige Bewährungsprobe. Für den Fünftligisten aus Nöttingen die Chance, auf ein weiteres Duell gegen einen Bundesligisten. 2015 hieß der Gegner im DFB-Pokal sogar Bayern München.