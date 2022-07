Schwerer Auftakt für Waldhof Mannheim und den SC Freiburg II

Während der SV Waldhof Mannheim auch in der neuen Saison zu den Aufstiegsanwärtern gehört, hofft der Nachwuchs des SC Freiburg auch im zweiten Drittligajahr auf eine Spielzeit ohne Abstiegssorgen.

"Die gefährlichste Spielklasse Deutschlands". So lautet die Überschrift in der "Süddeutschen Zeitung" vor dem Saisonstart in der 3. Liga. Auch im 15. Jahr, zur Saison 2008/09 wurde die Spielklasse als neue Profiliga zwischen der zweiten Bundesliga und der Regionalliga eingeführt, prallen unterschiedliche Welten aufeinander: Traditionsklubs, wie der SV Waldhof Mannheim, der MSV Duisburg oder Dynamo Dresden mit großen Stadien und vielen Zuschauern auf der einen, Zweitvertretungen wie aktuell die des SC Freiburg und Borussia Dortmund und kleinere Klubs mit geringerem Zuschauer-Potential auf der anderen Seite. Und auch dieses Mal schwebt bei vielen Klubs über allem die Angst.

Bereits zehn Insolvenzen in der 3. Liga

Schon zehnmal innerhalb von zehn Jahren erwiesen sich die finanziellen Ansprüche der Liga oder aber auch die Selbstüberschätzung der Klubs bei der Kalkulation als zu groß. Der 1. FC Kaiserslautern, dem nach vier schwierigen Jahren in der dritten Liga der Aufstieg gelang, lässt grüßen. Und so sagt der beim Deutschen Fußball Bund (DFB) für den Spielbetrieb zuständige Geschäftsführer Manuel Hartmann: "Wir hoffen, dass wir die Saison mit allen 20 Mannschaften beenden." Bekanntlich war das in der abgelaufenen Spielzeit nicht der Fall, als sich Türkgücü München sieben Spieltage vor Saisonende zurückzog und alle Resultate annulliert werden mussten.

Nächster Anlauf für den SV Waldhof Mannheim

Und so versucht der SV Waldhof Mannheim in der jetzt beginnenden Saison wieder einmal, diese für viele unattraktive und ungeliebte Spielklasse in Richtung zweite Liga zu verlassen. Dass das weder einfach noch planbar ist, dürfte bekannt sein, allerdings gibt es neben dem 1. FC Kaiserslautern noch drei weitere positive Beispiele aus dem Fußball Südwesten. Zwischen 2012 und 2014 schafften der SV Sandhausen, der Karlsruher SC und auch der 1.FC Heidenheim den Aufstieg, und das sogar als Drittligameister.

TV-Tipp: Der Saisonauftakt der 3. Liga bei SWR Sport Fußball Alles Infos und Zusammenfassungen zum Start der neuen 3.Liga-Saison gibt's am Samstag ab 17:30 Uhr bei SWR Sport Fußball im SWR Fernsehen.

Schwerer Auftakt für Waldhof Mannheim und Freiburg II

Die erste Hürde auf dem Weg zurück in die zweite Liga, wo der SV Waldhof Mannheim zuletzt in der Saison 2002/03 spielte, heißt Viktoria Köln (Carl-Benz-Stadion, Samstag, 23. Juli um 14:00 Uhr). Im Prinzip eine machbare Aufgabe, wäre da nicht die leider prominent besetzte Ausfallliste der Blau-Schwarzen. Mit Marc Schnatterer (Muskelfaserriß) und Adrien Lebeau (Fußprellung) fallen zwei Offensivkräfte aus, daneben sind auch die beiden Abwehrspieler Johannes Dörfler und Niklas Sommer noch nicht bereit für einen Einsatz gegen die Kölner. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter dem Einsatz von Neuzugang Bentley Baxter Bahn, der mit Problemen an den Adduktoren zuletzt kürzer treten musste. Positiv: Marten Winkler wird im Kader des neuen Trainers Christian Neidhart stehen. Vom aktuellen Neuzugang, der als Leihgabe von Hertha BSC, kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. In Berlin spielte der 19-Jährige für die U23, wurde aber auch zweimal in der Bundesliga eingesetzt.

Kapitän bleibt Marcel Seegert, im Tor steht Morten Behrens

Die Kapitänsbinde trägt auch in der kommenden Saison Marcel Seegert, der Abwehrspieler wurde Trainer Christian Neidhart bestimmt. Eine andere Entscheidung wurde im kompletten Trainerteam getroffen. Neue Nummer 1 ist der von Darmstadt 98 gekommene Torhüter Morten Behrens. Gegen Viktoria Köln erwartet der neue Coach eine Partie auf Augenhöhe. "Sie haben eine gute Mannschaft, eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Ich glaube, das wird eine packende Angelegenheit, gerade am Anfang, wo man noch nicht weiß, wo man steht."

Freiburg II gegen Aue

Ein Heimspiel zum Saisonauftakt hat auch der SC Freiburg II. Der Nachwuchs des Bundesligisten startet mit der Partie gegen den Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue in seine zweite Drittligasaison. Anpfiff für den SCF II ist am Sonntag, 24. Juli um 13:00 Uhr im Dreisamstadion. Das Team von Trainer Thomas Stamm hat krurz vor dem ersten Spiel seinen elften Neuzugang unter Vertrag genommen. Andi Hoti wechselt von den Junioren von Inter Mailand zum Sportclub. Hoti, der im Schweizer Uster geboren wurde, aber für die U21 des Kosovo aufläuft, besitzt bei Inter noch einen Vertrag bis 2024. Der Innenverteidiger ist für ein Jahr an die Breisgauer ausgeliehen. Im letzten Test vor dem Ligastart trennte sich die Freiburger U23 vom Regionalligisten TSG Hoffenheim II 1:1 unentschieden. Den Treffer für den Sportclub erzielte Guillaume Furrer.