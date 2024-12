Waldhof Mannheim verliert gegen Tabellenführer Energie Cottbus

Für den SV Waldhof Mannheim gab es am 17. Spieltag der 3. Liga im eigenen Stadion gegen Energie Cottbus keine Punkte.

Schon in der zehnten Spielminute brachte Dominik Pelivan die Gäste aus Cottbus in Führung. Trotz großem Mannheimer Aufwand in der zweiten Hälfte blieb es das einzige Tor des Spiels.

Mit einer Choreo und ordentlich Pyrotechnik starteten die Mannheimer Fans in den Samstagnachmittag. Das Spiel begann deshalb mit etwas Verspätung. Schon früh im Spiel dann die erste Schrecksekunde aus Waldhof Sicht. Stürmer Terrence Boyd verletzte sich bei einem Zweikampf, konnte aber weiterspielen (3.). Nach zehn Minuten waren es dann die Gäste aus Cottbus, die zum ersten Mal jubeln durften. Pelivan versenkte das Leder nach einer Ecke im Mannheimer Kasten.

Waldhof war um eine schnelle Antwort bemüht, der Abschluss von Marcel Seegert aus der zweiten Reihe flog aber über die Cottbusser Latte. Eine Glanzparade von Mannheim-Keeper Jan-Christoph Bartels verhinderte in der 31. Minute das 0:2. Auch in der Folge hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, Mannheim war nach dem eigentlich guten Start in die Partie mit dem 0:1 zur Pause noch gut bedient.

Mannheim rennt ohne Erfolg an

Während das Stadion mit den 11.438 Zuschauern erneut von Pyrorauch eingehüllt wurde, gelang Mannheim beinahe der Blitzstart in den zweiten Durchgang. Nach drei Minuten lag der Ball im Cottbusser Tor, die Abseitsfahne des Assistenten verhinderte den Waldhof Ausgleich. Auch in der Folge tauchte Boyd immer wieder vor dem gegnerischen Tor auf. Der erst 21-Jährige Cottbus Torhüter Elias Bethke verhinderte aber mit einigen Glanzparaden den inzwischen verdienten Mannheimer Ausgleich. Und wenn Bethke mal geschlagen war verfehlte Boyd das leere Tor (71.). Mannheim lief in der Folge weiter an, ohne jedoch am Ende dafür belohnt zu werden.

Weiteres Topteam wartet auf Mannheim

Nach zwei Niederlagen in Folge steht Waldhof auf dem 14. Tabellenplatz. Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares bereits am kommenden Freitag (13.). Im Auswärtspiel wartet der Tabellendritte Dynamo Dresden.