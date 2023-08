Weiter sieglos: Waldhof Mannheim verliert bei Dynamo Dresden

per Mail teilen

Rüdiger Rehm wartet weiter auf den ersten Liga-Sieg mit dem SV Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer unterlagen am Dienstagabend bei Dynamo Dresden mit 1:2 (0:2).

Nur ein Punkt nach drei Spielen - der SV Waldhof Mannheim hat keinen guten Start in die neue Saison erwischt. Nach der Niederlage bei Dynamo Dresden findet sich die Mannschaft von Rüdiger Rehm im Tabellenkeller der 3. Liga wieder.

Im Spiel bei Dynamo Dresden geriet der SV Waldhof Mitte der ersten Hälfte in Rückstand. Nach starkem Beginn der Mannheimer traf erst Dynamo-Stürmer Stefan Kutschke in der 23. Minute, und nur sechs Minuten später erhöhte Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann auf 2:0 für die Sachsen (29.). Erst in der Schlussphase des Spiels konnte Pascal Sohm für Mannheim auf 1:2 verkürzen (84.), zum Punktgewinn reichte es trotz Schlussoffensive nicht mehr.

Mannheim vor dem Spiel gegen Halle schon unter Druck

Nach drei sieglosen Spielen zum Saisonstart steht Waldhof Mannheim schon ein wenig unter Druck. Die nächste Chance auf den ersten Dreier haben die Kurpfälzer am Sonntag, 27. August im Heimspiel gegen den Halleschen FC. Anstoß ist um 16:30 Uhr.