Waldhof Mannheim muss sich bei Dynamo Dresden mit einem 1:1 begnügen. Dabei haben die Kurpfälzer lange Zeit geführt.

Zusammenfassung Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim fand schnell ins Spiel und hatte schon nach wenigen Sekunden die erste Chance. Doch Dynamo-Keeper Kevin Broll konnte den Schuss von Arianit Ferati parieren (2.). Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch Anton-Leander Donkor (17.), Rafael Garcia (22.) und Marcel Costly (28.) brachten den Ball genauso wenig im Dresdner Tor unter wie Christoph Daferner (6.), Agyemang Diawusie (22.) und Panagiotis Vlachodimos (30.) im Mannheimer.

Waldhof-Kapitän Max Christiansen machte es in der 42. Minute besser. Sein Schuss aus etwa 20 Metern rutschte Torwart Broll unter den Armen durch. Der gebürtige Mannheimer sah dabei nicht sehr gut aus.

Mannheim erst besser, dann unter Druck

In der zweiten Halbzeit ließ Mannheim Dresden das Spiel machen und setzte auf Konter. Doch Jan Just (55.), Dominik Martinovic (62.) und Costly (75.) verpassten für Mannheim. Dresden rannte in dieser Phase an, brauchte jedoch bis zur 78. Minute, um noch einmal gefährlich zu werden. Ransford-Yeboah Königsdörffer traf nur das Außennetz, den Schuss von Patrick Weihrauch konnte Jan-Christoph Bartels parieren.

Mannheim geriet in der Schlussphase jedoch immer stärker unter Druck und musste schließlich den Ausgleich hinnehmen: Christoph Daferner nutzte die Unordnung im Waldhof-Strafraum und lupfte den Ball aus spitzem Winkel über Bartels hinweg zum 1:1-Endstand (88.).