Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will zeitnah eine Entscheidung treffen, ob die 3. Liga ihre Saison fortführen wird. Die Vereine haben bei der Entscheidung kein Mitspracherecht. Beim SV Waldhof Mannheim herrscht darüber Unverständnis.

Der DFB hatte sich vor einigen Wochen ein Meinungsbild der Drittligisten eingeholt. 10 der 20 Klubs wollte damals die Saison auch über den 30. Juni hinaus fortführen. Das ist fast drei Wochen her.

Waldhof-Geschäftsführer Kompp ist sauer

Mittlerweile haben sich viele Voraussetzungen für die Fortsetzung der Spielzeit verändert. So etwa die Kosten, die auf einen Verein zukommen würden. "Ich habe eine neue Abstimmung beantragt," so Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp gegenüber SWR Sport. Er beziffert die Kosten für eine Fortführung der Saison "auf einen hohen sechsstelligen Betrag" für die Mannheimer. Kompp ist sauer: "Wir machen ohnehin jetzt schon Verlust. Jetzt sollen wir noch mehr Geld investieren, um noch mehr Verluste zu machen."

Die 3. Liga soll am 26. Mai fortgesetzt werden. Neuerdings zieht der DFB dafür auch neutrale Spielorte in Betracht, sollte in bestimmten Stadien aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht gespielt werden können.

"Der DFB jagd uns in die Insolvenz"

Im Moment ist es vollkommen unklar, wieviel Geld jeder Drittligist bei einem Re-Start der Spielzeit aufbringen müsste. Geld vom DFB wird jedenfalls nicht fließen. Die 300.000 Euro von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) werden alleine durch die Testkosten vermutlich größtenteils aufgebraucht werden. Unklar ist, ob überhaupt noch etwas für die Vereine übrig bleibt. Für Kompp steht fest, "dass der DFB uns da vielleicht in die Insolvenz jagt".

DFB überschreitet seine Kompetenzen

Laut einen nicht genannten DFB-Funktionär liegen dem DFB mittlerweile vier Rechtsgutachten vor. Daraus geht offensichtlich hervor, "dass das DFB-Präsidium seine Kompetenz überschreitet, eine Fortführung der Saison über den 30.06. hinaus, eigenständig zu beschließen, " so Kompp.

Am Montagnachmittag will das DFB-Präsidium den Neustart beschließen, wenn die Politik dies genehmigt. Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs sollen die Profis zwei Coronavirus-Testreihen absolvieren, die erste vom 10. bis 12. Mai, die zweite vom 12. bis 14. Mai.

Beim SV Waldhof noch keine Tests

Beim SV Waldhof konnten bislang keine Tests durchgeführt werden. "Wir haben noch keinen Hygienebeauftragten, das habe ich dem DFB auch so mitgeteilt. Der DFB möchte uns mit jemandem aus seinem eigenen Netzwerk aushelfen, bislang haben wir aber noch niemanden", sagte Kompp: "Für unseren Mannschaftsarzt wäre das nicht machbar, da er nebenbei eine eigene Praxis betreibt. Geht man davon aus, dass jeder Test ungefähr zehn Minuten dauert, wäre das allein zeitlich für ihn nicht darstellbar."