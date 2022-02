Derby gegen FCK: Letzte Chance für Waldhof Mannheim?

Derby-Time in der Kurpfalz: Waldhof Mannheim empfängt den FCK. Für die Kurpfälzer geht es dabei um viel mehr als nur ums Prestige.

Waldhof Mannheim spielt eine starke Saison. Mit 42 Punkten stehen die Kurpfälzer auf Platz sechs und haben nur vier Punkte Rückstand auf den FCK, der seinen direkten Aufstiegsplatz verteidigen will. Gute Voraussetzungen für ein spannendes Derby am Sonntag, denn es ist ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaft.

Waldhof Mannheim könnte den Anschluss verlieren

Dennoch steht Waldhof Mannheim ein kleines bisschen mehr unter Druck. Während der FCK schlimmstenfalls auf den Relegationsplatz abrutschen kann, könnte der Waldhof im Falle einer Niederlage den Anschluss an die Spitzenplätze verlieren. Denn fest steht: Einer der Verfolger - Eintracht Braunschweig (45 Punkte auf Platz drei) spielt beim VfL Osnabrück (42 Punkte auf Platz fünf) - wird auf jeden Fall punkten.

Freilich: Wenn Braunschweig siegt und Waldhof gegen den FCK verliert, wäre das Aufstiegsrennen noch nicht verloren, schließlich kann Mannheim die drei übrigen Verfolger-Duelle (6. März gegen Eintracht Braunschweig, 9. April beim 1. FC Saarbrücken und 23. April beim VfL Osnabrück) ja noch für sich entscheiden. Allerdings müsste das Team von Trainer Patrick Glöckner dann bereits sechs Punkte aufholen und hätte den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand.

Derby vor 19.000 Zuschauern

Für einen Sieg wird Waldhof Mannheim jedoch mehr Effizienz benötigen. Denn zuletzt kamen Marc Schnatterer und Co bei Türkgücü München trotz großer Überlegenheit und bester Chancen nicht über ein 0:0 hinaus. Allerdings stellt der FCK die mit Abstand beste Abwehr der 3. Liga. Für Chancen-Wucher wird am Sonntag also wenig Raum sein.

Da freut es den Chefcoach, dass am Sonntag wieder 19.000 Zuschauer zugelassen sind, von denen die Mehrheit sicherlich "ihren" Waldhof unterstützen wird. Der FCK erhält etwa 1.900 Karten. Einer der Zuschauer wird Waldhofs Willy Sommer sein, der nach seinem Muskelfaserriss am Sonntag nicht zur Verfügung steht. An seiner Stelle wird vermutlich Marcel Costly versuchen, die rechte Abwehrseite vor den Roten Teufeln zu schützen - in einem Derby, das Waldhof Mannheim eigentlich nicht verlieren darf.