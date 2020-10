Am Samstag (14:00 Uhr) spielt der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga gegen den Aufsteiger Türkgücü München (ausführlicher Spielbericht ab 17:30 Uhr im SWR-Fernsehen bei SWR Sport). Der Verein aus der bayerischen Metropole war die erste Deutschland-Station der Stuttgarter VfB-Legende Cacau.

Es ist genau 20 Jahre her, dass ein junger brasilianischer Fußballer bei einem kleinen Verein in München ein Probetraining absolvierte. Der Spieler hieß Claudemir Jeronimo Barreto, später besser bekannt unter dem "Künstlernamen" Cacau. Und der Verein hieß Türkgücü München: "Ein Freund hatte mir damals den Kontakt zum Verein vermittelt und gemeint, das sei ein guter Anfang in Deutschland", erinnert sich Cacau vor dem ersten Spiel von Türkgücü beim SV Waldhof (Samstag, 14:00 Uhr) im Gespräch mit SWR Sport an seine erste Station in Deutschland, "das war anfangs schwierig für einen Brasilianer, den Namen Türkgücü auszusprechen. Ich habe dort sehr viele gute Freunde und Menschen kennengelernt und wichtige Erfahrungen gesammelt, wir haben heute noch guten Kontakt".



"Türkgücü war eine bunt gemischte Mannschaft"

Der Kicker aus der brasilianischen Millionenstadt Sao Paulo war seinerzeit gerade mal 19 Jahre alt, und er bestand das Probetraining in München offenbar mit Bravour, denn der damals fünftklassige Landesligist Türkgücü nahm in prompt unter Vertrag. "Das war eine bunt gemischte Mannschaft. Ein Australier, ein Nigerianer, Spieler aus dem damaligen Jugoslawien, dazu viele türkische Spieler, ich aus Brasilien und ein deutscher Torwart", erinnert sich Cacau mit einem Lächeln.

Cacau tingelte mit einer Samba-Gruppe durch Deutschland

Vor seinem Engagement bei Türkgücü war Cacau kurioserweise einige Monate mit einer Samba-Gruppe durch Deutschland getingelt, eine Karriere als Profifußballer stand zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nie zur Debatte. Beim SV Türkgücü aber nahm die erfolgreiche Laufbahn als Kicker plötzlich erste Formen an. Mit Vergnügen erinnert er sich in seinem Jahr in München an einen Trainerwechsel während der laufenden Saison. Es kam ein neuer Übungsleiter, der nur türkisch sprach, ein Mitspieler übersetze Cacau auf Deutsch. Das Problem war: "ich verstand damals weder Türkisch noch Deutsch".

Von München über Nürnberg nach Stuttgart

Cacau schoss für Türkgücü München in 18 Landesligaspielen immerhin neun Tore und fiel dabei auch Spähern des 1.FC Nürnberg ins Auge. Also wechselte der junge brasilianische Stürmer schon ein Jahr später, 2001, in die Amateurmannschaft der Franken, wo er sich schnell für das Bundesligateam empfahl. 2003 wurde der aufstrebende Angreifer Cacau zum VfB Stuttgart (80 Tore in 263 Spielen) transferiert, wo seine eindrucksvolle Karriere sogar - nach dem Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft - bis in die deutsche Nationalmannschaft führte. In 23 Länderspielen schoss der heute 39-Jährige sechs Tore für das Team von Jogi Löw.

Cacau ist der Integrationsbeauftragte des DFB

Seit vier Jahren ist Cacau Integrationsbeauftragter des DFB. Der Familienvater kann auf eine nie erwartete Profi-Karriere über den zweiten fußballerischen Bildungsweg zurückblicken, die für Claudemir Jeronimo Barreto, kurz Cacau, vor genau 20 Jahren in der Landesliga bei Türkgücü München ihren Anfang nahm.

Inzwischen spielt das ehrgeizige Türkgücü München als Neuling in der 3. Liga "Sie haben sich toll entwickelt, das finde ich super, und sie arbeiten auch nachhaltig", verfolgt Cacau den Weg seines ersten Deutschland-Vereins noch ganz genau. "Natürlich haben sie einen starken Sponsor, aber sie gehen in ihrer Planung sehr gewissenhaft vor, und vielleicht dürfen sie bald auch vom Aufstieg in die Zweite Liga träumen".

Cacau ist längst im schwäbischen Korb zuhause. In seinem Fußballerherzen trägt er aber immer noch ein Stück Türkgücü München.