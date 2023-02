per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim unterliegt am 22. Spieltag der 3. Liga mit 1:2 (0:2) bei Erzgebirge Aue und büßt damit Boden im Aufstiegskampf ein.

Die Serie ist gerissen: Nach zuletzt drei Siegen und einem Unentschieden gegen den SC Verl hat Waldhof Mannheim wieder ein Spiel in der 3. Liga verloren. In einer ausgeglichenen Anfangsphase vergab Waldhofs Marten Winkler die frühe Führung. Die Leihgabe von Hertha BSC traf jedoch nach einem Fehler von Aues Tim Danhof den Ball nicht richtig (10. Minute).

Besser machte es auf der Gegenseite Omar Sijaric, der Aue in der 19. Minute mit der ersten richtig guten Gelegenheit der Partie mit 1:0 in Führung brachte. Die Waldhof-Elf musste sich erstmal berappeln. Nur zwei Minuten später verpasste Sijaric den Doppelschlag für Aue. Im Anschluss stabilisierten sich die Mannheimer, blieben aber in der Offensive glücklos. Stattdessen erhöhte Antonio Jonjic noch vor der Pause für die Gastgeber (39.).

Eigentor bringt Mannheim zurück ins Spiel

Kurz nach dem Wechsel keimte Hoffnung bei den Mannheimern auf. Adrien Lebeau bediente auf der linken Seite Alexander Rossipal. Dessen Kombination aus Abschluss und scharfer Hereingabe lenkte Aues Erik Majetschak zum Anschlusstreffer ins eigene Tor (49.) - nur noch 1:2 aus Mannheimer Sicht.

Die folgende Phase verlief turbulent. Zunächst verweigerte Schiedsrichter Tobias Schultes dem 3:1 durch Sijaric wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung (53.). Auf der anderen Seite war Aues Marvin Stefaniak nach einer Mannheimer Ecke mit beiden Händen am Ball, der Elfmeterpfiff bleib aber aus (55.).

Waldhof lässt Punkte liegen

In der Folge bemühte sich der Waldhof um den Ausgleich, blieb aber in der Offensive meist zu harmlos. Die letzte Chance für die Mannheimer hatte Laurent Jans, dessen abgefälschter Schuss auf dem Netz des Auer Gehäuses landete (90.+6).

Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart hat damit weiter 36 Punkte auf dem Konto und liegt drei Zähler hinter dem Relegationsrang drei, den aktuell der nicht aufstiegsberechtige SC Freiburg II einnimmt.