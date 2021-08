Vor zwei Jahren schrammten die Mannheimer gegen Franfurt an der Sensation vorbei. Nun hofft Mannheim auf die Revanche - mit 12.000 Fans und einem klaren Matchplan.

Vor dem Pokal-Kracher gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15:30 Uhr) hofft Waldhof Mannheim auf eine Überraschung und setzt dabei besonders auf den Heimvorteil. "Die Fans sind unser Faustpfand. 12.000 in Mannheim können echt eine sehr gute, verrückte Stimmung erzeugen", sagte Kapitän Marcel Seegert im SWR-Interview. Der Verein rechnet innerhalb der zulässigen Zuschauerzahl von 12.151 mit einem ausverkauften Stadion.

Waldhof im Vorteil?

Anders als für Mannheim ist das Duell am Sonntag das erste Pflichtspiel in der neuen Saison. "Ich denke, dass wir, was den Rhythmus angeht, den Frankfurtern voraus sind. Wir werden am Sonntag antreten, um eine Runde weiterkommen", sagte Seegert selbstbewusst. Nach seiner Schulterverletzung wird er aller Voraussicht nach einsatzfähig sein. Fraglich ist dagegen, ob Gerrit Gohlke, Hamza Saghiri und Fridolin Wagner (alle Erkältung) rechtzeitig fit werden. Ob Neuzugang Adrien Lebau gegen die Eintracht bereits im Kader steht, ist noch offen.

Waldhof mit Euphorie und Geduld

"Wir wollen die Euphorie der Fans nutzen", sagt auch Trainer Patrick Glöckner. Doch der 44-Jährige betont: Seine Mannschaft ist der klare "Underdog", für eine Überraschung brauche man "extrem viel Glück".

Glöckners Matchplan ist klar: "Du musst sehr geduldig und abwartend spielen und die wenigen Chancen, die du kriegen wirst, eiskalt nutzen. Dann macht es diesen Wettbewerb aus, dass man das eine oder andere selbst kreieren kann, je länger man den Gegner hinhalten kann und sein Spiel ein Stück weit stört."

Sensation im zweiten Anlauf?

Einer, der weiß, wie man Außenseiter im Pokal schlägt, ist Neuzugang Marc Schnatterer. "Mit Schnatti haben wir natürlich einen Spieler, der ein gewisses Tempo-Reglement vornehmen kann. Es ist wichtig, dass du nicht die ganzen PS am Anfang investierst und am Ende keine Körner mehr hast", sagt Glöckner. 2019 verpasste Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt nur knapp die Überraschung in der 1. Runde des DFB-Pokals. Der 3:5-Endstand täuschte ein wenig über den deutlich engeres Spielverlauf hinweg.

Damals führte Waldhof bereit mit 3:2 gegen die Eintracht, ehe Ante Rebić Frankfurt einem Hattrick (76., 82., 88.) quasi im Alleingang in die zweite Runde schoss. Nun treffen die Mannheimer am Sonntag auf eine neu aufgestellte Eintracht. Anstelle der abgewanderten Torjäger Ante Rebić (seit 2019 beim AC Mailand) und André Silva (seit Sommer bei RB Leipzig) soll Neuzugang Rafael Santos Borré für Torgefahr sorgen.

Für Borré & Co wird es das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Oliver Glasner. Beste Voraussetzungen für eine Überraschung? "Ich hoffe, dass es wieder genauso ein Fußball-Fest geben wird, wie vor zwei Jahren", sagt Seegert. "Aber diesmal mit einem besseren Ende für uns. Im Pokal ist alles möglich."