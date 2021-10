"Risiko-Spiel": Saarbrücken zu Gast bei Waldhof Mannheim

14. Spieltag der Saison. Der 1. FC Saarbrücken gastiert bei Waldhof Mannheim. Während sich die beiden Teams aus dem Südwesten auf einen sportlichen Fight einstellen, stuft die Polizei die Partie auf Fanseite als "Risiko-Spiel" ein.

Hinter Waldhof Mannheim liegen Wochen voller Höhen und Tiefen. Das Corona-Chaos und die Entlassung von Sportdirektor Jochen Kientz brachten zuletzt ordentlich Unruhe in den Verein. Und jetzt kommt, am 14. Spieltag der 3. Liga, der 1. FC Saarbrücken nach Mannheim. Waldhof steht auf Platz fünf, Saarbrücken ist Dritter. In der Liga sind beide Teams in den letzten sechs Spielen ungeschlagen. Am Dienstag mussten die Mannheimer allerdings das knappe Aus im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin hinnehmen. Jetzt haben sie die nächste schwere sportliche Aufgabe vor der Brust: den 1. FC Saarbrücken.

TV Tipp SWR Sport zeigt das Heimspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und im Livestream auf swr.de/sport und auf dem SWR Sport YouTube-Kanal.

Eine andere Art und Weise Fußball

Cheftrainer Patrick Glöckner weiß, dass er sein Team ganz anders vorbereiten muss als im Pokalspiel gegen Union: "Die Spielanlage ist anders, die Stürmer sind anders. Union hat mit schnellen Stürmern gearbeitet, bei Saarbrücken sind es erfahrene kopfballstarke Spieler. Im Großen und Ganzen ist das eine andere Art und Weise von Fußball." Die gute Nachricht für Waldhof: Die Corona-Situation im Kader hat sich wieder beruhigt. Alle Spieler sind nun von der Quarantäne befreit, das Trainerteam kann wieder auf den vollständigen Kader zurückgreifen.

Vorfreude und Anspannung

Insgesamt wurden für die Partie 9.000 Tickets verkauft, darunter auch fast 2.000 an Gästefans aus dem Saarland. Die Polizei rechnet mit einem "Risiko-Spiel". Patrick Glöckner freut sich auf den Fan-Support: "Wir freuen uns über jeden Zuschauer der kommt. Unsere Fans werden das schon in den Griff kriegen, die 2.000 FC-Fans im Heimspiel zu übertünchen. Wir werden wieder eine Top-Unterstützung kriegen - davon bin ich überzeugt."