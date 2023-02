Am 23. Spieltag der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim das Spiel gegen den SV Meppen gedreht und nach Rückstand gewonnen. Durch den Sieg klettern die Waldhöfer auf Rang fünf und halten den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Gegen den abstiegsbedrohten SV Meppen hat Waldhof Mannheim mit 3:1 (2:1) gewonnen. Dabei geriet das Team von Christian Neidhart gegen dessen Ex-Verein früh nach einem Foulelfmeter von Marvin Pourié in Rückstand (10.). Vor 9.500 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion glich Marten Winkler durch einem kuriosen Treffer in der 23. Minute zum 1:1 aus, Dominik Martinovic drehte die Partie mit seinem Tor zum 2:1 noch vor der Halbzeitpause zugunsten der Kurpälzer (31.). In der zweiten Hälfte erhöhte Fridolin Wagner in der Nachspielzeit auf 3:1 (90.+4).

Nach Bartels-Foul: Mannheim gerät durch Elfmeter früh in Rückstand

Die Mannheimer kamen gut in die Partie und versuchten, druckvoll nach vorne zu spielen. Nach einem Konter lief dann aber Meppens Marek Janssen alleine auf Jan-Christoph Bartels zu. Der Mannheimer Keeper kam aus seinem Tor heraus und stoppte Janssen mit einer Grätsche. Schiedsrichter Greif entschied sofort auf Elfmeter. Den verwandelte Marvin Pourié souverän in die Mitte zum 1:0 aus Meppener Sicht.

Winkler und Martinovic drehen Spiel

Nach dem frühen Rückstand mussten sich die Waldhöfer erst einmal sammeln. Dem Neidhart-Team fehlte es im Angriff an Präzision und Meppen stand gut, machte die Räume eng. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß aber flankte Laurent Jans in die Mitte, wo Winkler stand. Dem sprang der Ball eigentlich zu weit vom Fuß, doch weil Erik Domaschke im Meppener Tor zu zögerlich agierte, bekam Winkler eine zweite Chance. Aus spitzem Winkel stolperte er den Ball mit viel Glück am kurzen Pfosten vorbei über die Linie - 1:1 (23.).

Die Hausherren erarbeiteten sich nun einige gute Chancen, aber Martinovic (28.) und Alexander Rossipal (30.) scheiterten zunächst. In der 31. Minute machte es Martinovic besser. Mannheims bester Torjäger spazierte ohne Gegenwehr durchs Mittelfeld und zog an der Strafraumkante einfach mal ab. Der Ball schlug flach im langen Eck zum 2:1 ein.

Waldhof nutzt Chancen nicht

Nach der Pause starteten die Mannheimer personell unverändert, aber mit viel Offensivdruck in die zweite Halbzeit. In der 57. Minute hatte der Waldhof die große Chance zum 3:1, doch Tobias Kraulich klärte Adrien Lebeaus Schuss im letzten Moment auf der Linie. In der 71. Minute kam dann der eingewechselte Thomas Pledl am Strafraum an den Ball und zog aus zwölf Metern ungehindert ab. Doch Meppens Torhüter Domaschke reagierte blitzschnell und parierte stark.

In der Schlussphase hatte der Waldhof Glück, dass Meppen die vergebenen Mannheimer Chancen nicht bestrafte und im Abschluss ebenso ungenau agierte. In der Nachspielzeit war der Waldhof dann noch noch einmal erfolgreich: Wagner wurde rechts im Strafraum in Szene gesetzt, fackelte nicht lange und versenkte den Ball im langen Eck zum 3:1.

Durch den Sieg klettert das Neidhart-Team in der Tabelle auf Rang fünf und hält weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Kommenden Samstag (14 Uhr) tritt der Waldhof bei Dortmund II an, der Tabellvorletzte Meppen muss in Duisburg ran.