Die Sieglos-Serie des SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga hält an. Am 28. Spieltag unterlagen die Kurpfälzer in ihrem Heimspiel gegen den SV Meppen mit 0:1 (0:1). Es war das sechste Spiel in Folge, dass die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner nicht gewinnen konnte. mehr...