Waldhof vor Südwest-Derby: Revanche ist angesagt

Am Samstag kommt es auf dem Betzenberg zum Südwest-Derby. In Anbetracht des letzten Duells ist die Stimmung vor dem Spiel aufgeladen - Waldhofs Kapitän Marcel Seegert will "mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Betze."

Am Samstag (14 Uhr im SWR Fernsehen und im Livestream auf SWR Sport) ist es wieder so weit: Südwest-Derby! Der 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof Mannheim. Ein Duell mit Tradition, mit Spannung und - auch zuletzt - mit hitzigen Auseinandersetzungen.

Spiel mit Vorgeschichte

Am 23. Spieltag der vergangenen Saison empfingen die Mannheimer den Erzrivalen aus Kaiserslautern im heimischen Carl-Benz-Stadion. Nach einem schnellen Doppelschlag der Lauterer lagen sie bereits nach 20 Minuten mit 0:2 zurück und konnten in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr am Spielstand ändern.

Das Spiel ist aber vor allem in Erinnerung geblieben, weil es alles hielt, was ein Derby verspricht: hart geführte Zweikämpfe, eine aufgeladene Stimmung und Rudelbildungen - und das alles noch ohne Zuschauer, die die Mannschaften nach vorne peitschen konnten.

Auch nach über einem halben Jahr ist das Spiel immer noch in den Köpfen einiger Spieler. Mannheims Kapitän Marcel Seegert sagte schon mit einer Woche Vorlauf: "Das tat massiv weh letztes Jahr. Dementsprechend gehen wir da mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Betze."

Mannheim geht als Favorit ins Spiel

Vor dem 8. Spieltag der 3. Liga sprechen die Vorzeichen klar für die Mannheimer um Trainer Patrick Glöckner. Sein Team hat in dieser Saison mit Hilfe sinnvoller Neuverpflichtungen - allen voran der von Top-Scorer Marc Schnatterer (drei Tore, drei Vorlagen) - einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und sich besonders in den letzten Heimspielen (5:0 und 3:0) in einen Rausch gespielt.

Nicht verwunderlich also, dass sich Glöckner vor dem Spiel selbstbewusst zeigt: "Wir haben klar ausgedrückt, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen und so gehen wir auch in das Spiel [...]. Ein Derby hat natürlich einen besonderen Charakter, das wissen wir auch."

Mit dem 1. FC Kaiserslautern wartet ein Gegner, der mit einer schwachen Ausbeute von nur fünf Punkten aus sieben Spielen schon früh in der Saison im unteren Drittel der Tabelle feststeckt.

Derby vor bis zu 20.000 Zuschauern

Was dem FCK aber momentan an Qualität fehlt, könnten seine Fans am Samstag auffangen. Dank eines von der Stadtverwaltung bewilligten Antrags dürfen bis zu 20.000 Zuschauer in das Fritz-Walter-Stadion. Auch deshalb warnt Glöckner vor dem FCK: "Ich denke schon, dass sie ihren Fans zeigen wollen, dass sie die Dominanz in ihrem Stadion behalten möchten."

Möchten die Mannheimer hingegen auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen bleiben, müssen sie dem Gegenwind der Heimfans trotzen und zeigen, dass sie - im Gegensatz zur Vorsaison - auch bei hitziger Stimmung einen kühlen Kopf bewahren können.