SV Waldhof Mannheim kann auf Papa Schnatterer bauen

per Mail teilen

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim kann für die undankbare, aber lösbare Aufgabe bei Türkgücü München mit Marc Schnatterer planen.

Der Offensivspieler und Leistungsträger wurde in dieser Woche erstmals Vater. "Er hat von uns einen Präsentkorb mit Strampler, Schnuller und Nervennahrung für Mama und Papa erhalten", sagte Trainer Patrick Glöckner am Donnerstag.

Türkgücü München nicht unterschätzen

Allerdings muss der Aufstiegsanwärter weiterhin auf Jesper Verlaat verzichten. Der Innenverteidiger laboriert an muskulären Problemen. Die Bayern sind Tabellen-18. und stehen nach einem angemeldeten Insolvenzverfahren vor dem Abstieg. "Es sind nicht weniger als 100 Prozent gefragt", sagte der Waldhof-Coach, der davor warnt, einen Kontrahenten in der Liga zu unterschätzen.

Knappe Mehrheit gegen Montagspiele der 3. Liga

Eine knappe Mehrheit der Fußball-Drittligisten hat sich gegen die Fortsetzung von Montagspielen über die Saison 2022/2023 hinaus ausgesprochen. Bei einer Managertagung am Donnerstag vor der Ausschreibung des neuen Medienrechtevertrags zur künftigen Gestaltung des Spieltags votierten elf Klubs gegen Montagspiele. Sieben der 20 Drittligisten stimmten unter Bedingungen grundsätzlich für eine Beibehaltung des Termins am Montagabend. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.