Der SV Waldhof klettert vorerst auf den zweiten Platz in der Tabelle der 3. Liga. Im Spiel gegen Viktoria Köln gewannen die Mannheimer nach 0:1-Halbzeitrückstand noch mit 2:1.

Die Wende der Kurpfälzer

Aufsteiger Waldhof Mannheim punktete im Aufstiegsrennen durch das 2:1 (0:1) gegen Viktoria Köln dreifach. Sven Kreyer (36.) traf zum 1:0 für die im ersten Durchgang deutlich überlegenen Kölner. Sie scheiterten zudem zweimal am Aluminium. Gianluca Korte (47.) sorgte in der zweiten Halbzeit für den Ausgleich. In der 84. Minute legte er nochmal nach und traf zum 2:1 - die Wende zugunsten der Kurpfälzer. Waldhof ist jetzt Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf Duisburg.

Zeichen gegen Rassismus

Vor dem Spiel waren alle Spieler und die Schiedsrichter am Mittelkreis auf die Knie gegangen, um sich solidarisch mit der Bewegung gegen Rassismus und Diskriminierung zu zeigen.

